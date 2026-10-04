Ruská státní televize se prořekla. Vojáci u Rostova mají na rameni raketu, která sedí na čínský QW-19 s dosahem 6 km

Stanice Rossija 1 natáčela mobilní protiletadlovou skupinu v Rostovské oblasti a nechala vojáky popsat, jak hlídají zázemí. Jeden z nich držel na rameni střelu, které posádka říkala „Iva“. Záběru si jako první všiml analytický účet TheDeadDistrict a podrobný rozbor pak zveřejnil server The War Zone. Krabicovitý prvek na přední části tubusu, tvar naváděcí hlavice ani proporce zbraně neodpovídají ruské Verbě ani starší Igle-S. Vzhledem se zbraň nejvíc podobá čínskému QW-19, případně příbuznému typu QW-18A.
Proč mobilní hlídka u Rostova neměla mít cizí výzbroj
Na místě natáčení záleží nejvíc. Záběr vznikl na ruském území, u jednotky, která chrání infrastrukturu a týlové objekty. Ukořistěná nebo nestandardní technika se občas objeví na frontové linii na Ukrajině. Výzbroj protiletadlové skupiny v Rostovské oblasti by ale měla odpovídat oficiálnímu inventáři ruských ozbrojených sil.
Ten zná jen domácí typy. Státní korporace Rostec ve svém popisu systému Gibka-S uvádí jako standardní výzbroj Iglu-S a Verbu. Rosoboronexport ve svých exportních materiálech představuje Verbu jako nejmodernější ruský přenosný protiletadlový komplet, který vstupuje do služby. Čínská řada QW se v žádném z těchto dokumentů neobjevuje. Moskva přitom nic nepopřela, systém v otevřeně dostupných oficiálních podkladech prostě chybí.
Pozornost si zaslouží i jméno, které zbrani dali vojáci. „Iva“ znamená rusky vrba, a stejný význam nese i název Verby. Označení, které připomíná domácí systém, mohlo zakrývat cizí původ, nebo jde o přezdívku, která se v jednotce prostě ujala. Doklad o oficiálním přejmenování zatím nikdo nepředložil.
O půl kilometru výš než ruská Verba sahá čínská střela
Katalog čínské státní exportní společnosti CPMIEC uvádí u QW-19 dosah od půl kilometru do 6 kilometrů a zásah cílů až do výšky 4 kilometrů. Střelu navádí digitální infračervená hlavice se dvěma detektory a roznětka kombinuje nárazový a laserový přibližovací režim. Hlavice tak vybuchne těsně u cíle i bez přímého zásahu. Proti malým dronům, do kterých se trefuje obtížně, je to velká výhoda, a QW-19 se proto hodí nejen na vrtulníky a letouny, ale i na bezpilotní prostředky a střely s plochou dráhou letu.
Ruská Verba má podle Rosoboronexportu stejný dosah, výškový strop jí ale končí na 3,5 kilometru. Americký Stinger od RTX/Raytheon patří papírově do stejné kategorie a navíc má za sebou stovky bojově doložených zásahů. Varianta RMP dosáhla v testech víc než devadesátiprocentní úspěšnosti. Parametry z katalogu tedy QW-19 řadí mezi konkurenceschopné zbraně, ovšem bojová zkušenost, která by je potvrdila, u něj zatím chybí.
Příbuzný QW-18 má výškový strop stejný a dosah o půl kilometru kratší. S QW-19 si lidé často pletou íránský Misagh-3, který vychází ze stejného čínského základu. Washington Institute mu přisuzuje dosah kolem 5 kilometrů, výšku 3,5 kilometru a rovněž laserovou přibližovací roznětku. QW-19 je z této rodiny novější a výkonnější typ.
Teherán vyjednával přesně o typech, které se objevily u Rostova
Veřejně dostupný důkaz, jak se „Iva“ dostala k 51. divizi, neexistuje. Skládat se dají jen nepřímé stopy, a ty se táhnou několik let zpátky. Studie Small Arms Survey z roku 2024 sleduje systémy odpovídající čínské řadě QW u Hizballáhu, Katáib Hizballáhu, Hamásu i Húsíů a ve všech případech za nejpravděpodobnější regionální zdroj označuje Írán. Ten byl podle studie v celém regionu Blízkého východu a severní Afriky jediným známým držitelem QW-1 i QW-18 mimo Čínu.
V červnu 2026 americké ministerstvo financí uvalilo sankce na čínsko-hongkongské sítě, které obstarávaly zbraně pro íránské struktury, a výslovně zmínilo snahy o nákup přenosných protiletadlových kompletů z Číny. O měsíc později agentura Reuters napsala o čínském kontraktu na 300 až 400 kusů pro Írán, konkrétně typů QW-12 a FN-16. Podle evropského bezpečnostního zdroje, na který se Reuters odvolala, se jednalo i o QW-18 a QW-19.
Ze stop vycházejí dvě možné cesty. Buď šlo o neveřejnou dodávku přímo z Číny, nebo o trasu přes Írán, který by sloužil jako logistický a případně i montážní uzel. Druhá varianta by Pekingu ušetřila přímou reputační cenu a dala by se lépe utajit. Ani jednu z nich zatím nepotvrdil žádný oficiální zdroj.
Ukrajinské vrtulníky a drony nad ruským zázemím ohrožuje další střela
Válka na Ukrajině trvá přes čtyři roky a jeden televizní záběr na ní nic nezmění. Výklad, že ruský zbrojní průmysl nestíhá zásobovat ani vlastní protivzdušnou obranu a díry ve výzbroji kvůli sankcím na kritické komponenty zaplňuje neveřejnými dodávkami, sice dává smysl. Jediný záběr jedné zbraně u jedné jednotky ho ale nedokazuje, zatím jde o indicii. Doložit by ho mohly až další záběry nebo dokumenty o dodávkách.
Pro ukrajinské piloty a operátory znamená QW-19 další infračerveně naváděnou hrozbu do vzdálenosti 6 kilometrů a výšky 4 kilometrů. Nejvíc ohrožuje vrtulníky, průzkumné drony a nízko vedené údery. Ukrajinci podle podkladu budou zkracovat dobu, kterou stroje stráví nad cílem, víc rozptylovat bezpilotní prostředky a intenzivněji hledat mobilní palebné skupiny v ruském zázemí.
Na stejný typ hrozby se připravuje i Armáda České republiky. Nové vrtulníky H-1 mají moderní systémy vlastní ochrany a budovaný systém SPYDER posiluje pozemní protivzdušnou obranu. Propojení senzorů, sledování a reakce proti bezpilotním prostředkům prověřuje cvičení Drone Shield 2026.