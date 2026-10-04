Rusko poslalo na Kyjev novou verzi Iskanderu, která má prorazit železobeton. Metropole zažila přes dvacet hodin sirén

Noční bilance ještě vypadala jako běžná noc pozdní fáze války. Ukrajinské letectvo do ní zapsalo 188 dronů a pět zneškodněných balistických a protilodních střel, dopady hlásilo z 18 míst. Útok na Kyjev tím ale neskončil. Přes den 30. září přilétaly další vlny dronů, odpoledne balistické střely a po setmění se nálety vrátily znovu.
Od 17:46 do 21:14 přišlo město o proud, dopravu i tlak vody
Oficiální portál města Kyjeva zaznamenával následky průběžně. V 17:46 zavedli energetici nouzové odstávky elektřiny. V 18:05 stála část městské hromadné dopravy, protože byla poškozená trolejová síť tramvají a trolejbusů. Kyivvodokanal v 19:18 ohlásil pokles tlaku v rozvodech a zásobování vodou se podařilo obnovit až kolem 21:14. Během necelých tří a půl hodiny se tak postupně zastavily tři služby, na kterých stojí každodenní chod velkoměsta.
Zásahy dopadly do Svjatošynské, Holosijivské, Solomjanské, Obolonské, Podilské a Ševčenkivské čtvrti. Hořely sklady i soukromé domy, útoky si vyžádaly mrtvé i zraněné. Agentura AP označila celou kampaň za cílený tlak na energetickou síť před zimou.
Na označení „nejintenzivnější útok války“ je potřeba se dívat pozorně. Objemem vypuštěných prostředků proti celé Ukrajině byly některé útoky větší: 2. června 2026 letectvo hlásilo 729 prostředků a 6. července 419. Žádný z nich však netrval tak dlouho a nezasáhl provoz Kyjeva tak plošně. Prvenství tedy platí pro vytrvalost a dopad na metropoli, počtem dronů a střel ho tahle série nedrží. Sirény nad městem zněly přes dvacet hodin.
Co dosud víme o střele 9M723-2F3 a co zůstává nepotvrzené
Dvě střely 9M723-2F3 sestřelené nad Kyjevem v noci na 30. září identifikoval monitorovací kanál AIRmonitor. Jeho zjištění převzala ukrajinská média Informator a Apostrophe. Podle nich má tahle modifikace kromě průbojné hlavice ještě jednu schopnost, kterou starší verze nemají: v závěrečné fázi letu vypouští radarové klamné cíle, tedy falešné terče určené ke zmatení protivzdušné obrany.
Samotná průbojná hlavice u Iskanderu nová není. Ukrajinská vojenská rozvědka GUR na portálu War&Sanctions dlouhodobě uvádí, že Iskandery létají s tříštivými, vysoce explozivními, kazetovými i penetračními bojovými částmi. Charkovská oblastní prokuratura už v prosinci 2024 předběžně mluvila o Iskanderu-M s průbojnou hlavicí po úderu na sportovní objekt v Charkově. Novinkou je tedy konkrétní modifikace, a v ní především kombinace hlavice s klamnými cíli.
Penetrační hlavice je konstruovaná tak, aby pronikla železobetonem do chráněných a částečně podzemních objektů. Míří tedy na podzemní velitelská stanoviště, zodolněné sklady a kryté uzly pod vrstvami betonu a zeminy. Zničení libovolně hlubokého bunkru tím zaručené není. Veřejně doložený forenzní důkaz, že by tato modifikace při aktuální vlně zasáhla podzemní objekt, zatím chybí. Oficiální technickou expertízu ukrajinské ministerstvo obrany k jejímu nasazení nezveřejnilo a tvrzení stojí na monitorovacím kanálu a médiích, která ho citují.
Kolik zásahů projde obranou, když přilétají stovky cílů ve vlnách
Proti Iskanderům má Ukrajina systémy Patriot s raketami PAC-3. Ministerstvo obrany je označuje za nejúčinnější prostředek proti Iskanderům, Kinžalům i Cirkonům. Obě střely 9M723-2F3 nad Kyjevem podle monitoringu sestřelily.
Průbojná hlavice má smysl jen u střely, která cíl skutečně zasáhne. Pro obranu je proto vážnější hrozbou druhá schopnost nové modifikace: klamné cíle přidávají falešné terče právě ve chvíli, kdy se obrana snaží rozlišit skutečné střely mezi desítkami dronů. Kdyby Rusko začalo systematicky mířit na zodolněnou infrastrukturu, podzemní velitelství a kryté sklady, standardní tříštivá hlavice by na ně stačit nemusela.
Jak saturace funguje v praxi, ukazuje červencový útok. Letectvo tehdy zneškodnilo 363 cílů. Přesto zaznamenalo 29 dopadů balistických střel a 18 dopadů dronů, celkem tedy 47 zásahů na 34 místech po celé zemi. Na necelých osm zneškodněných cílů tak připadl jeden, který prošel.
Pětiletý program s miliardou korun: jak na eskalaci odpovídá Česko
AP i Kyiv Independent popisují prudkou eskalaci ruské vzdušné kampaně od konce srpna 2026. Rusko kombinuje balistické střely Iskander v různých konfiguracích s proudovými drony Geraň, které létají rychleji než starší verze a přicházejí ve vlnách. Denní nálety nutí obyvatele trávit hodiny v krytech v době, kdy by jinak byli v práci, a údery na energetiku míří na zimu. Podle obou médií má tenhle režim vyčerpat protivzdušnou obranu i civilní obyvatelstvo.
Česká vláda schválila pokračování programu „Ukrajina“ na roky 2026 až 2030 s alokací miliardy korun. Bezpečnostní rada státu projednávala další osud muniční iniciativy, díky které Ukrajina dostala přes čtyři miliony kusů munice. Na stejném jednání řešila i ochranu české kritické infrastruktury před útoky dronů, s využitím zkušeností z Ukrajiny.
Ministerstvo zahraničí v dubnu 2026 předvolalo ruského velvyslance kvůli hrozbám vůči českým firmám. Při té příležitosti potvrdilo, že česká pomoc Ukrajině stojí na mezinárodním právu.