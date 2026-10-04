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Zaplacená pokuta 36 eur ve Vídni nemusí být konec. Za stejné stání vám město dopočítá i parkovné, a to z jiného úřadu

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Řidič, který ve Vídni nezaplatí za stání, může snadno uhradit jen část toho, co dluží. Případ s BMW a několika lístky za stěračem ukazuje, jak se účet rozrůstá, a zároveň kde končí to, co je úředně doložené.
Zaplacená pokuta 36 eur ve Vídni nemusí být konec. Za stejné stání vám město dopočítá i parkovné, a to z jiného úřadu

Zaplacená pokuta 36 eur ve Vídni nemusí být konec. Za stejné stání vám město dopočítá i parkovné, a to z jiného úřadu

Zdroj: Foto: Yoichi Okamoto - licence Public domain
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.10.2026 19:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Auto

Novinky, rady a zajímavosti ze světa automobilů. Od nových modelů a technologií přes praktické tipy pro řidiče až po příběhy legendárních vozů, motorsport a proměny automobilového trhu.

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