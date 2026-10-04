Zaplacená pokuta 36 eur ve Vídni nemusí být konec. Za stejné stání vám město dopočítá i parkovné, a to z jiného úřadu

Pravidlo je zapsané přímo v informacích města Vídně. Když řidič nezaplatí Parkometerabgabe, tedy samotný parkovací poplatek, dostane pokutu na místě, takzvaný Strafzettel. Město mu k tomu dodatečně dopočítá Abgabenbetrag, tedy doplatek parkovného. Za jedno neuhrazené stání tak vznikají dvě platby a každá z nich má vlastní důvod: jedna trestá porušení pravidla, druhá vybírá peníze za čas, kdy auto stálo v placené zóně.
Dva vídeňské úřady, dvě obálky za jediné stání
Obě platby spravují různá pracoviště. MA 67 má na starosti správní trestání parkovacích přestupků podle parkovacích pravidel a StVO. MA 6 vybírá platby a spravuje Parkometerabgabe. Pokuta na místě a doplatek parkovného proto nejsou dvě položky na jednom účtu. Každou eviduje jiný úřad a každá může dorazit v jinou dobu.
Pravidlo se netýká celého Rakouska. Parkometergesetz 2006 i městská stránka o parkovném popisují vídeňský režim, nikoli celostátní úpravu. Představa, že Rakousko na řidiče chystá novou past, s fakty nesedí: právní základ platí nejpozději od roku 2006 a město ho v březnu 2026 uvádí jako aktuální.
Ve veřejně dostupných materiálech chybí dokument, který by krok po kroku popsal, jak město dopočítává doplatek mezi jednotlivými kontrolami. Z oficiálních zdrojů tedy řidič výši druhé částky dopředu nezjistí, přestože právě ta ho může zaskočit nejvíc.
Případ z Braunhubergasse skončil dopisem na 101,60 eura
Popsaný příběh se týká řidiče uváděného jako Martin K. Ztratil klíč a jeho BMW zůstalo stát v Braunhubergasse. Za stěračem se postupně objevilo několik lístků. První zněl na 36 eur, za další tři dny přibylo pokaždé 48 eur, takže lístky dohromady dělaly 180 eur.
Tím to neskončilo. Později dorazila ještě výzva na 101,60 eura, a to se zpožděním a z jiné agendy než lístky za stěračem. Pokud čísla z příběhu sedí, vyšlo celé stání na 281,60 eura. Kdo by po zaplacení lístků považoval věc za uzavřenou, přehlédl by víc než třetinu celkové částky.
Samotný příběh ale úředně potvrzený není. K 25. březnu 2026 nebyl v městských ani soudních materiálech dohledatelný žádný veřejný dokument, který by případ se ztraceným klíčem a BMW v Braunhubergasse doložil. Je to tedy ilustrace principu, ne vzorový výpočet pro každého. Město Vídeň dnes potvrzuje 36 eur jako aktuální pokutu na místě. Částku 48 eur dokládá jen městská informace k Organstrafverfügung spolu s kontextem z roku 2012, a to jako starší příklad jiné sankce.
Kolik zaplatíte za hodinu stání téměř kdekoli ve Vídni
Od 1. března 2022 je celá Vídeň placenou krátkodobou parkovací zónou, kterou město označuje jako flächendeckende Kurzparkzone. Výjimky a odchylná pravidla platí v některých okrajových úsecích a obchodních ulicích. Pro českého řidiče to znamená, že bezplatné stání na ulici je ve městě spíš výjimkou.
Od 1. ledna 2026 stojí půlhodina 1,70 eura, podle kurzu ČNB zhruba 42 korun. Hodina vyjde na 3,40 eura, tedy asi 83 korun. Za 90 minut řidič zaplatí 5,10 eura, přibližně 125 korun, a za dvě hodiny 6,80 eura, zhruba 166 korun. Každá další půlhodina tak přidá stejnou částku.
Pokuta na místě 36 eur odpovídá víc než deseti hodinám řádně zaplaceného stání. A to je jen první z obou plateb.
Kontrolní auta se skenerem v testu od začátku roku 2026
Dohled nad parkováním se ve Vídni postupně automatizuje. Od 1. července 2023 používá město při kontrole oprávnění OCR, tedy automatické rozpoznávání registračních značek. Fyzické parkovací štítky, takzvané Parkpickerl, skončily v říjnu 2023, jak uvádí Umweltbericht 2022/2023. Od začátku roku 2026 město testuje scan cars, auta, která kontrolu provádějí za jízdy.
Pokuty přesto nerozdává stroj sám. Podle města každý podezřelý případ ještě ověří člověk.
Kdo ve Vídni dostal lístek za stěračem, řeší jeho zaplacením jen agendu MA 67. Případný doplatek parkovného za stejné stání eviduje MA 6.