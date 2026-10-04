Konec front při přepisu auta: celý proces má jít online od července 2027, ročně jde o 1,2 milionu přepisů

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Konec front při přepisu auta: celý proces má jít online od července 2027, ročně jde o 1,2 milionu přepisůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Vláda schválila novelu, která z přepisu vozidla na nového majitele vyškrtne povinnou zastávku na přepážce. Nové doklady i registrační značky si lidé vyzvednou ve výdejním místě a svou dosavadní značku si budou moci převést na další auto. Nejdřív ale musí návrh projít Sněmovnou.
Konec front při přepisu auta: celý proces má jít online od července 2027, ročně jde o 1,2 milionu přepisůZdroj: Foto: PantheraLeo1359531 - licence CC BY 4.0
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 04.10.2026 19:17
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