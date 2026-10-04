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Konec front při přepisu auta: celý proces má jít online od července 2027, ročně jde o 1,2 milionu přepisů

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Dennívýzva
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Vláda schválila novelu, která z přepisu vozidla na nového majitele vyškrtne povinnou zastávku na přepážce. Nové doklady i registrační značky si lidé vyzvednou ve výdejním místě a svou dosavadní značku si budou moci převést na další auto. Nejdřív ale musí návrh projít Sněmovnou.
Konec front při přepisu auta: celý proces má jít online od července 2027, ročně jde o 1,2 milionu přepisů

Konec front při přepisu auta: celý proces má jít online od července 2027, ročně jde o 1,2 milionu přepisů

Zdroj: Foto: PantheraLeo1359531 - licence CC BY 4.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.10.2026 19:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Auto

Novinky, rady a zajímavosti ze světa automobilů. Od nových modelů a technologií přes praktické tipy pro řidiče až po příběhy legendárních vozů, motorsport a proměny automobilového trhu.

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