Reklama
Kolik si vydělá kadeřnice v Praze za celý měsíc i s dýškem? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelistPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kadeřnické řemeslo si málokdo spojuje s velkými penězi. Kdo ale nahlédne do […]
Kolik si vydělá kadeřnice v Praze za celý měsíc i s dýškem? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 04.10.2026 19:15
Reklama
Tohle stálo za socialismu skoro v každém obýváku na televizi. Kdo to nevyhodil, dostane dnes i 78 000 Kč
Kdo má v kuchyni tuhle mísu po babičce, ať ji nevyhazuje, sběratelé za ni platí i 10 000 Kč
Na sváteční polévku ji babička vytahovala z kredence opatrně, jako by šlo […]
Tenhle z ČSSR shánějí sběratelé po celé Evropě, zachovalých kusů zbylo jen pár a dostanete za něj i 300 000 Kč
V americké aukci se před pár lety objevila dřevěná bedna, kterou téměř […]
Co znamená malý symbol kytičky na pračce? Většina lidí to vůbec netuší
Vysunete zásuvku na prací prostředky a vedle dvou římských číslic na vás […]
Až 90 000 Kč měsíčně. Tolik si dnes vydělá zdravotní sestra v Česku. Kolik bere lékař, vás překvapí
Spousta lidí má pořád v hlavě představu, že sestry v českých nemocnicích […]
Web věnovaný sportu, posilování a zdravému stravování. Najdete zde tréninkové plány, tipy na cvičení pro začátečníky i pokročilé, doporučení k doplňkům stravy a rady, jak efektivně budovat kondici. Extrafit.cz se zaměřuje nejen na fyzickou stránku, ale i na celkovou pohodu – přináší motivaci,...Všechny články tohoto autora →
Jedna minuta denně a každý prst za jiný orgán: podle čínské medicíny hlídá malíček ledviny a palec srdce s plícemi
Centrum Extra: Zdraví
dnes, 19:30
3 min
Bobkový list na bolavé nohy i vysoký cukr: z šesti slibovaných účinků mají dva otazník i podle vlastních zastánců
Centrum Extra: Zdraví
dnes, 19:28
3 min
Oregano a rozmarýn prý chrání před cukrovkou a pomáhají hubnout. U dvou ze čtyř dalších slibů ale chybí potvrzení
Centrum Extra: Zdraví
dnes, 19:25
3 min
Do půlnoci do postele, připomněl synům Gary Speed. Bývalý trenér Walesu ve 42 letech zemřel bez dopisu na rozloučenou
Centrum Extra: Sport
dnes, 19:23
2 min
Fanoušci Plzně nechápali, proč jim reprezentant Hubník utekl do Olomouce. Kvůli synovi oželel plat 2,5 milionu
Centrum Extra: Sport
dnes, 19:22
2 min
Reklama
Hokejová dvojčata Dvořák a Pouzar slavila dvě zlata z MS. Pak je naráz dostihly zhoubné nemoci, přežil jen jeden
Centrum Extra: Sport
dnes, 19:21
2 min
Úsporný Peugeot 408 v Česku skoro nikdo nechce. V Severní Makedonii přitom vyhrál měsíční žebříček prodejů
Centrum Extra: Auto
dnes, 19:19
3 min
Továrna na autožárovky z Pabianic přečkala okupaci i socialismus. Pod americkým majitelem nevydržela ani dva roky
Centrum Extra: Auto
dnes, 19:19
3 min
Evropě vládne auto od 339 900 Kč. Dacia Sandero porazila Golf i Teslu, přestože jí registrace klesly o víc než desetinu
Centrum Extra: Auto
dnes, 19:18
3 min
Nové čínské auto zaujme trh sotva na tři měsíce. Viceprezident BYD přiznal, že šílené tempo neukočírují ani oni
Centrum Extra: Auto
dnes, 19:17
3 min
Reklama
Konec front při přepisu auta: celý proces má jít online od července 2027, ročně jde o 1,2 milionu přepisů
Centrum Extra: Auto
dnes, 19:17
4 min
Žluté Lamborghini bez motoru a s nosností 22 kilo. Dětský kočárek z limitky stojí v Británii 85 tisíc korun
Centrum Extra: Auto
dnes, 19:16
3 min
Kolik si vydělá kadeřnice v Praze za celý měsíc i s dýškem? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist
Extrafit.cz
dnes, 19:15
4 min
Trenér Augusta chce změnit mentalitu Sparty. Chlapíkova lajna má 18 bodů, čtvrtá lajna dohromady jen dva
Centrum Extra: Sport
dnes, 19:13
3 min
Zlínští Berani jsou poslední a na zimák chodí skoro o třetinu méně lidí. Klub prý volá hráče, které sám pustil
Centrum Extra: Sport
dnes, 19:13
2 min
Reklama
Rychlé jogurtové bagely: domácí žravé pečivo hotové za chvíli a ideální ke snídani, svačině i večeři
Cooky.cz
dnes, 19:13
4 min
Real Madrid udal Barcelonu u UEFA a přiložil 500 stran. Kvůli kauze Negreira jí hrozí vyřazení z Ligy mistrů
Centrum Extra: Sport
dnes, 19:12
4 min
Šulc hraje s edémem v koleni, který měl léčit tři měsíce o berlích. Trenér Denia ho po červené kartě s Anglií hájí
Centrum Extra: Sport
dnes, 19:11
3 min
Moskva má nad Polskem méně prostoru: švédské Gripeny budou hlídat letiště, kudy teče 18 000 tun pomoci Ukrajině měsíčně
Centrum Extra: Armáda
dnes, 19:10
3 min
Lukašenko slibuje Kremlu, že ho nikdy nezradí. Ruští jestřábi ho přesto mají za oportunistu, který šetří vlastní armádu
Centrum Extra: Armáda
dnes, 19:09
3 min
Reklama
Pilot „Ducha Kyjeva“ se stihl katapultovat, přesto zemřel. Velitel letky na MiGu-29 měl teprve 25 let
Centrum Extra: Armáda
dnes, 19:09
3 min
Gerasimov v lednu slavil dobytí železničního uzlu u Kupjansku. Ukrajinci ho drží i po sedmi měsících krvavých útoků
Centrum Extra: Armáda
dnes, 19:08
4 min
Unie se rozpadne sama a Rusko nemusí hnout prstem, tvrdí Putin. Evropa je prý vůči Moskvě tvrdší než Washington
Centrum Extra: Armáda
dnes, 19:08
3 min
Dva výbuchy během minuty: ruští vojáci v Doněcké oblasti naložili raněného a vjeli do další magnetické pasti
Centrum Extra: Armáda
dnes, 19:07
4 min
Ukrajinský Mirage prý sestřelil ruskou střelu Banderol jen kanonem. Pilot měl munici na necelých pět sekund palby
Centrum Extra: Armáda
dnes, 19:06
3 min
Reklama
Evropě se rozpadla stíhačka budoucnosti, Čína už testuje dva prototypy. Výrobu J-20 navíc zrychlila šestkrát
Centrum Extra: Armáda
dnes, 19:06
5 min
Po Rumunsku projelo prvních 18 houfnic K9. V konvoji ale jel i obrněný stroj K12, o kterém zveřejněná smlouva mlčí
Centrum Extra: Armáda
dnes, 19:05
4 min
Ukrajinský pilot dohnal ruský dron zezadu a rozmetal ho střelou. Video vyšlo po noci, kdy Rusko vyslalo 108 dronů
Centrum Extra: Armáda
dnes, 19:05
4 min
Německo konečně zbrojí doopravdy: Bundeswehr převzal první sériovou Pumu S1, ruské tanky zničí na 4 kilometry
Centrum Extra: Armáda
dnes, 19:04
4 min
Rusko poslalo na Kyjev novou verzi Iskanderu, která má prorazit železobeton. Metropole zažila přes dvacet hodin sirén
Centrum Extra: Armáda
dnes, 19:04
4 min
Reklama
Kotel u Charkova existuje jen v Moskvě, přiznal i ruský milbloger. ISW nenašel ani metr potvrzeného zisku
Centrum Extra: Armáda
dnes, 19:03
3 min
Ruská státní televize se prořekla. Vojáci u Rostova mají na rameni raketu, která sedí na čínský QW-19 s dosahem 6 km
Centrum Extra: Armáda
dnes, 19:03
4 min
Boeingu se zastaví linka na AH-6i Little Bird. Thajsko dostalo osm strojů s výcvikem a díly za 2,24 miliardy korun
Centrum Extra: Armáda
dnes, 19:02
4 min
Putin se na Valdaji ohání sovětským granátem. Ukrajina mu přitom vyřadila zhruba třetinu Černomořské flotily
Centrum Extra: Armáda
dnes, 19:01
4 min
Netanjahu chystá arabskou frontu proti Íránu. Sama Amerika by neuhlídala Izrael, základny v Zálivu i Hormuzský průliv
Centrum Extra: Armáda
dnes, 19:01
4 min
Reklama
Kreml chce mrazem vyhnat Ukrajince do Evropy. Od sítě má odříznout tři jaderné elektrárny, zdroj poloviny elektřiny
Centrum Extra: Armáda
dnes, 19:00
4 min
Šéf NATO Rutte přiznává: na húsíje v Rudém moři Evropa sama nestačí. Převzít břemeno od Američanů jí potrvá deset let
Centrum Extra: Armáda
dnes, 18:59
4 min
Italské tanky Ariete nestačí na ruský T-90M. Řím proto chystá nový stroj s Rheinmetallem za 125 miliard korun
Centrum Extra: Armáda
dnes, 18:59
4 min
Ruské drony dostaly hlavici, která přetne ocelový stožár. Nálož o 40 kilogramech míří na přenosovou síť Ukrajiny
Centrum Extra: Armáda
dnes, 18:58
3 min
Sovětské monstrum Objekt 781 mělo v Afghánistánu pálit až šesti směry naráz. Do výroby ho nepustil konec SSSR
Centrum Extra: Armáda
dnes, 18:58
4 min
Reklama
Reklama
Mrazivé detaily brutální vraždy modelky. Lebku našli uvařenou v hrnci se zeleninou
Ručníky po třech použitích a lůžkoviny po dvou týdnech: kdy je čas na praní podle hygieniků
Martin Zounar ukázal fanouškům novou figuru. Na Instagramu zveřejnil vtipné video v trenýrkách
S kým žije Václav Neužil: Manželku Lenku si lidé často pletou s její slavnou sestrou
Vypadá, jako by ji někdo rozřízl jedním dokonale rovným řezem. Al Naslaa ukazuje, proč někdy přírodě nechceme věřit
Reklama
Reklama