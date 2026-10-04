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Kolik si vydělá kadeřnice v Praze za celý měsíc i s dýškem? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist

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Kadeřnické řemeslo si málokdo spojuje s velkými penězi. Kdo ale nahlédne do […]
Kolik si vydělá kadeřnice v Praze za celý měsíc i s dýškem? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist

Kolik si vydělá kadeřnice v Praze za celý měsíc i s dýškem? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.10.2026 19:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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