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Část lanovek v Krkonoších a Orlických horách s nástupem podzimu omezila provoz

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Část lanovek v Krkonoších a v Orlických horách se vstupem do podzimní sezony omezila jízdy na víkendy nebo provoz přerušila. Lanovky v hlavních horských střediscích jsou nadále v denním provozu.
Část lanovek v Krkonoších a Orlických horách s nástupem podzimu omezila provoz

Část lanovek v Krkonoších a Orlických horách s nástupem podzimu omezila provoz

Zdroj: Ilustrační foto: Leonhard Niederwimmer
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.10.2026 13:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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