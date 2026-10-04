Hokejová dvojčata Dvořák a Pouzar slavila dvě zlata z MS. Pak je naráz dostihly zhoubné nemoci, přežil jen jeden

Miroslav Dvořák a Jaroslav Pouzar pocházeli oba z jižních Čech a ve stejných letech oblékali dres Českých Budějovic. Pouzar byl o rok starší, jinak se jejich kariéry překrývaly natolik, že připomínali dvojčata. Ani za oceán se nevydali každý zvlášť: odcestovali tam společně v roce 1982.
Proč do NHL odcházeli až jako třicátníci
Dřív na angažmá v zámoří podle tehdejšího režimu neměli nárok. Nejprve museli odvést roky služby Českým Budějovicím a národnímu týmu, se kterým vybojovali dva tituly mistrů světa. Teprve potom dostal Dvořák šanci ve Philadelphii a Pouzar v Edmontonu.
V NHL pro ně bylo nové skoro všechno. Hrálo se na užším kluzišti a spoluhráče jim trenér přiděloval na každý zápas jinak. Letní přípravu si každý hráč odbýval sám. Kdo pak na začátku sezony nestačil, měl problém.
Ve finále Stanley Cupu stáli proti sobě, Pouzar pak slavil ještě dvakrát
Sezona 1984/85 vyvrcholila finále, ve kterém se oba kamarádi postavili proti sobě. Vyhrál Pouzarův Edmonton. Útočník z Budějovic pak Stanley Cup získal ještě dvakrát, mimo jiné v útoku po boku Wayna Gretzkého a Jariho Kurriho.
Pouzar v NHL odehrál 186 zápasů a nasbíral v nich 82 bodů. Dvořák podle rešerše SportyŽivě nastoupil k 193 utkáním a připsal si 85 bodů.
V průměru na zápas tak oba vycházejí na 0,44 bodu. Obránce, který bodoval stejným tempem jako útočník z formace s Gretzkým, byl v nejlepší lize světa výjimečný hráč.
Kamarád v Rosenheimu vydržel na ledě o rok déle
Ze zámoří zamířil Dvořák do Německa, kde působil další tři roky. Hokejovou kariéru uzavřel tam, kde začínal, v Českých Budějovicích. Profesionálně skončil v roce 1989, když mu chybělo jen málo do osmatřiceti let.
Také Pouzar po odchodu z NHL pokračoval v Německu. Brusle pověsil na hřebík v roce 1990 v dresu Rosenheimu.
Dvořák během léčby přišel o levou stranu obou čelistí
Ve stejném období oba bojovali se zhoubnou nemocí. Dvořákovi lékaři diagnostikovali rakovinu hrtanu a Pouzarovi leukémii.
Dvořák byl známý tím, že nikdy nešel pro legraci daleko, a smysl pro humor si udržel i během léčby. Podle serveru Lidovky při ní přišel o horní i dolní čelist na levé straně úst a mohl přijímat jen tekutou stravu. I z toho si prý utahoval.
S nemocí se Dvořák potýkal devět let a v roce 2008 jí podlehl. Pouzar svou leukémii porazil, smrt kamaráda ale nesl velmi těžce.