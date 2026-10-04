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Hokejová dvojčata Dvořák a Pouzar slavila dvě zlata z MS. Pak je naráz dostihly zhoubné nemoci, přežil jen jeden

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Do NHL se dostali až po třicítce, a přesto se v roce 1985 utkali proti sobě ve finále Stanley Cupu. Později je ve stejné době zasáhla těžká nemoc a jeden z nich s rakovinou hrtanu bojoval devět let.
Hokejová dvojčata Dvořák a Pouzar slavila dvě zlata z MS. Pak je naráz dostihly zhoubné nemoci, přežil jen jeden

Hokejová dvojčata Dvořák a Pouzar slavila dvě zlata z MS. Pak je naráz dostihly zhoubné nemoci, přežil jen jeden

Zdroj: Foto: Alexey Chernyadyev - licence CC BY-SA 3.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 19:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Sport

Sportovní aktuality, výsledky, příběhy a zajímavosti z domova i ze světa. Fotbal, hokej, tenis, motorsport i další disciplíny doplňují profily sportovců, rekordy a dění mimo samotná hřiště a stadiony.

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