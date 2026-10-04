Dálkové topení z mobilu může přestat být zdarma. Volkswagen ID. ho dává na dva roky, Škoda na deset let

Typické ráno majitele elektromobilu začíná v telefonu. Zkontroluje stav nabíjení, nastaví čas odjezdu a spustí dálkové topení, aby nastupoval do vyhřátého auta. Všechny tyto úkony ale obvykle patří do balíčků online služeb, které značky prodávají pod názvem Connect. Dálkovým úkonům v aplikaci se v nich říká remote services. Po skončení zkušebního období zdarma mohou přestat fungovat, přestože auto dál normálně jezdí.
Proč Škoda nechává dálkové topení zdarma pětkrát déle než Volkswagen
Volkswagen u elektromobilů řady ID. řadí na českém webu do balíčku VW Connect Plus služby „Klimatizace“, „Čas odjezdu“ a „Nabíjení“. Bezplatné zkušební období trvá dva roky od prvního dodání vozu. Potom si majitel službu může prodloužit za poplatek.
Škoda u nových elektromobilů nabízí Vzdálené služby iV na deset let bez poplatku. Patří do nich dálkové řízení nabíjení i nastavení teploty na dobu odjezdu, tedy funkce, které u Volkswagenu ID. spadají do placeného balíčku. Kdo vybírá mezi elektromobily obou značek, získá u Škody pětkrát delší období zdarma. To je při rozhodování o koupi hmatatelný rozdíl.
Ani u Škody ale neplatí jedno pravidlo pro všechno. Značka ve svých materiálech rozlišuje i jiné balíčky Connect a u nich bývá vzdálený přístup zdarma typicky tři roky.
Co zůstane funkční, když Volvo přestanete platit
Na americkém trhu dělí Kia dálkové funkce do dvou plánů. V placeném plánu Plus je dálkové zamykání a odemykání, dálkové ovládání klimatizace a vyhledání zaparkovaného auta. Dálkové ovládání nabíjení zůstává v bezplatném plánu Lite až pět let. V jedné aplikaci tak může majitel nabíjení řídit zdarma a za topení platit.
U vozů modelového roku 2025 uvádí Kia v USA tříleté zkušební období. Po něm může plný přístup nahradit placený tarif. Kia zároveň výslovně píše, že rozsah funkcí i délka zkušebního období se liší podle modelu, modelového roku a trhu. Americká čísla se proto nedají přenést na auta prodávaná v Česku.
Volvo na své podpoře uvádí, že plný přístup ke vzdáleným funkcím v aplikaci Volvo Cars vyžaduje aktivní předplatné. Jakmile skončí, dálkové funkce přestanou fungovat. Zachované zůstává jen tísňové volání SOS a automatické upozornění na kolizi. V diskusích se nejčastěji mluví o vyhřívaných sedačkách na předplatné, jenže tohle je situace, která běžného majitele zasáhne dřív: v zimní ráno zůstane kabina studená, protože aplikace přestala auto ovládat.
Za satelitní mapy a živou dopravu chce Tesla 9,99 dolaru měsíčně
Automobilky dnes vybírají peníze nejméně třemi způsoby. Prvním je samotné datové připojení auta. Druhým je obnovení služeb po skončení zkušebního období. Třetím je softwarové odemčení vybraných funkcí až po převzetí vozu. To probíhá přes OTA update, kdy značka funkci aktivuje na dálku přes internet a majitel nemusí do servisu.
Tesla patří do první skupiny. Základní balíček Standard Connectivity poskytuje bez příplatku osm let. Za Premium Connectivity se platí samostatné předplatné 9,99 USD měsíčně. Majitel za ně získá satelitní mapy, streamování a živé dopravní informace v navigaci. Tesla si tedy účtuje hlavně za data, která auto přijímá, a za schopnosti samotného vozu nic navíc nechce.
Asistent dálkových světel na měsíc? BMW ho takhle prodává
BMW nabízí v obchodě ConnectedDrive Store dokoupení a časově omezenou aktivaci prvků, jako jsou Driving Assistant Plus, Parking Assistant Professional nebo asistent dálkových světel. Dobu aktivace lze podle značky nastavit od jednoho měsíce do jednoho roku. Pro tento model se používá označení functions on demand: jde o funkce, které auto technicky má, ale značka je zpřístupní až po další platbě. U Tesly majitel platí za data pro navigaci, u BMW za přístup k vybavení, které už ve voze je.
Porsche stejný přístup popsalo u Taycanu v rámci Function on Demand. Aktivní asistent udržování v jízdním pruhu a systém InnoDrive uvádělo za 19,50 eura měsíčně.
Ochrana proti nepříjemnému překvapení je jednoduchá. Před koupí a znovu hned po převzetí auta stojí za to otevřít aplikaci a obchod Connect a zjistit tři údaje: jak dlouho trvá zkušební období, jak se přesně jmenuje balíček a za jakých podmínek se obnovuje. U ojetého Volkswagenu ID. staršího dvou let skončilo zkušební období VW Connect Plus už u předchozího majitele, protože se počítá od prvního dodání vozu.