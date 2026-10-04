Angínu můžete začít krotit z kuchyňské linky: jedlá soda a sůl v šálku vody, kloktání každé tři hodiny

Angína si nevybírá roční období. Podle zdravotnického webu Healthline stačí trochu oslabená imunita a bakterie, která ji využije, se ozve. Bolest v krku pak budí ze spánku, kazí výkon v práci a často ohlašuje nemoc, která teprve přichází. Healthline se o domácí léčbě radil s lékařem Murraym Ramanathanem Jr., který se v praxi zabývá právě problémy vyvolávajícími nachlazení a angínu. Podle něj zvládnou bolest v krku potlačit i přírodní prostředky.
Kdy med s kajenským pepřem do pusy nepatří
Při domácí léčbě bolavého krku sahá většina lidí nejdřív po medu. Healthline o něm uvádí dvě vlastnosti. Tlumí kašel a hojí rány, a proto se hodí i na podrážděný krk. Můžete ho rozpustit v čaji nebo ho jíst samotný ze lžičky. Za nejlepší zdroj označuje web med koupený přímo od českých včelařů.
Účinek medu má zesílit špetka kajenského pepře, jehož kapsaicin bolest také tlumí. Má to jednu podmínku: v ústech nesmíte mít otevřené vřídky.
Do stejného hrnku se hodí heřmánek. Má protizánětlivé a uklidňující účinky a podle Healthline navíc posiluje imunitní systém, takže při angíně pomáhá dvojím způsobem. Heřmánkový čaj se doporučuje vařit při nachlazení i při angíně.
Čtvrt lžičky sody a čtvrt lžičky soli: recept na kloktadlo z jednoho šálku
Sůl se odedávna používá při nakládání zeleniny, protože ničí bakterie a plísně. Stejnou vlastnost má i v krku. Slaný roztok z vody a soli podle návodu léčí otok a tlumí bolest, pokud s ním kloktáte pravidelně každé tři hodiny. Kolik soli do vody patří, ale u samotného slaného roztoku uvedeno není.
Přesný recept má až kombinace s jedlou sodou, která podle Healthline hubí bakterie, plísně i kvasinky. Do šálku vody přidejte čtvrt čajové lžičky jedlé sody a čtvrt čajové lžičky soli. Kloktat se má opět každé tři hodiny, jinak se účinek nedostaví.
Z obou slaných kloktadel vychází roztok se sodou jako praktičtější volba. Jen u něj totiž víte, kolik čeho do šálku nasypat.
Proč u jablečného octa budete u umyvadla šestkrát častěji
Jablečný ocet dostal od Healthline nejsilnější nálepku ze všech prostředků: přírodní antibiotikum. Má prý pomáhat proti infekcím, rozpouštět hlen v krku a omezovat růst bakterií. Roztok připravíte z jednoho šálku vody a jedné až dvou polévkových lžic octa.
S tímto roztokem se má kloktat alespoň dvakrát za hodinu. U soli a sody stačí jednou za tři hodiny, takže s octem budete kloktat nejméně šestkrát častěji. Nejnáročnější režim ze všech přitom stojí na nejobecnějších tvrzeních. Za označením přírodní antibiotikum nenajdete žádné číslo, žádnou dobu léčby ani nic, co by vysvětlovalo, proč je potřeba kloktat tak často.
Mezi doporučenými prostředky se objevuje také česnek. U něj však chybí jakýkoli návod i popis účinku.