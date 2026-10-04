Trenér Augusta chce změnit mentalitu Sparty. Chlapíkova lajna má 18 bodů, čtvrtá lajna dohromady jen dva

Osmadvacátého září 2026 prohrála Sparta doma v O2 areně s Karlovými Vary 0:1 a soupeře za celý zápas nepřekonala. O den později v Hradci Králové vedla a domů odjela s porážkou 3:4. Augusta pak pronesl větu, která se po klubu nesla celý další týden: „Musíme změnit mentalitu týmu.“
Hráč s nulou v kolonce bodů zamířil na měsíc do Kladna
Augusta veřejně nikoho nejmenoval, statistiky po šesti kolech ale naznačují, na koho mířil. Chlapíkova lajna se Špačkem a Sekáčem dala 7 gólů a nasbírala 18 bodů, v průměru tedy tři body na zápas. Čtvrtá lajna ve složení Hrabík, Najman, Hyka má za stejnou dobu 1 gól a 2 body, takže na každý její bod připadá devět bodů první lajny.
Kapitán Chlapík nasbíral 7 bodů a byl nejproduktivnějším sparťanem. Špaček přidal 6 a Sekáč 5, produkce první lajny tedy nestojí na jediném jménu.
Sparta nasazuje dvanáct útočníků. Kdyby nebodovala polovina z nich, jedna lajna by tým šedesát minut v každém zápase neutáhla. Zveřejněná čísla ovšem pokrývají jen první a čtvrtou lajnu. O druhé a třetí neříkají nic, a proto z nich nejde určit, kolik hráčů se skutečně jen veze.
Nejhůř na tom byl Kryštof Hrabík s nulou gólů, nulou asistencí i nulou bodů. Klub ho později poslal na měsíční hostování do Kladna s vysvětlením, že zaostává za svým potenciálem.
Jedna věta, kterou Augusta připomněl celé kabině
Na oficiálním webu klubu Augusta vysvětlil, co tou změnou mentality myslí. Sparta podle něj sklouzla ke hře „na krásu“. Hráči čekají na ideální přihrávku a do brány, kde se za gól platí tělem, nechodí. „I špinavé góly platí,“ připomněl. Slovo emoce zopakoval dvakrát a dodal, že bez nich se hokej hrát nedá.
Chlapík se po nule s Karlovými Vary vyjádřil ještě příměji: „Takhle doma hrát nejde. Čekáme, co kdo udělá, místo abychom to vzali na sebe.“ Kapitán tak ze stejné výtky nevyňal ani sebe a mluvil v první osobě množného čísla.
Jakou sázku Augusta v létě uzavřel na stávající kádr
Sezona 2025/26 začala pro Spartu nevyrovnaně. Klub sám v jejím hodnocení přiznal, že ho rozpačitý start stál body. Tým skončil sedmý a musel do předkola. Teprve v zápasech, kde šlo o všechno, předvedl hokej, se kterým došel až do semifinále. Klub tehdy jeho výkon popsal slovy tempo, soudržnost a mentální odolnost, tedy přesně těmi vlastnostmi, jejichž absenci teď Augusta kritizuje.
Před sezonou 2026/27 proto trenér stávajícímu kádru věřil. Nechtěl „vířit vody“ a nového hráče považoval za smysluplný jen tehdy, kdyby byl jasně rozdílový.
Sázka stála na předpokladu, že tým jarní povahu přenese i do základní části. Dvě porážky během dvou dnů, z toho jedna doma bez jediného gólu, ten předpoklad zatím nepotvrdily.
Po operaci v Mnichově vedl kapitán bodování týmu
Kapitánské céčko převzal Chlapík v září 2025. Už tehdy mluvil o sparťanském DNA a o tom, že kapitán nese větší díl odpovědnosti než ostatní. O rok později se mu ta slova vrátila v nejhorší možné chvíli.
Do sezony přitom nevstupoval zdravý. V dubnu 2026 se kvůli potížím s třísly omluvil z mistrovství světa, v červnu podstoupil operaci v Mnichově a před sezonou stihl jen krátkou přípravu. Že po šesti zápasech přesto vedl bodování týmu, mluví o jeho kvalitě. Jeho slovník se ale točí kolem slov „musíme“, „vrátit se ke kořenům“ a „makat“. Takový kolektivní jazyk kabinu chrání, jenže jména hráčů, kteří se do soubojů před brankou nehrnou, z něj nevyčte nikdo.
Pro iSport později Chlapík řekl, že energie v kabině je v pořádku a vztahy mezi hráči se nerozpadly. Série bez vstřeleného gólu se mezitím protáhla na 177 minut a po jedenácti kolech měla Sparta na kontě čtyři domácí porážky.