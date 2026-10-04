Moskva má nad Polskem méně prostoru: švédské Gripeny budou hlídat letiště, kudy teče 18 000 tun pomoci Ukrajině měsíčně

Rozhodnutí oznámil 30. září 2026 švédský ministr obrany Pål Jonson. Nasazeny budou letouny JAS 39 Gripen C/D a jejich prostor je jasně vymezený: létají jen nad polským územím, nad Ukrajinu ani nad Rusko nezamíří. Většinu času budou mít domov ve Švédsku a v Polsku zůstane jen menší předsunutá základna.
Kolik materiálu měsíčně projde přes letiště Jasionka
Logistický uzel NSATU, aliančního programu bezpečnostní pomoci a výcviku pro Ukrajinu, má srdce na letišti Rzeszów-Jasionka. Jeho dráha dlouhá 3 200 metrů zvládne i největší širokotrupá letadla. Podle NATO tudy projde zhruba 18 000 tun materiálu měsíčně, od munice po zdravotnické vybavení.
Polské ministerstvo obrany k tomu odhaduje, že přes polské území putuje víc než 80 procent vojenských darů pro Ukrajinu. Takové soustředění dělá z jednoho letiště nejzranitelnější místo celé pomoci. Kdyby provoz na Jasionce ustal, zásobovací řetězec desítek zemí by se zadrhl okamžitě.
Obrana kolem letiště se proto skládá po vrstvách. Jako první tu stály německé systémy Patriot, které později vystřídaly nizozemské, a v oblasti působí i britské jednotky. Švédské stíhačky k pozemní obraně přidávají vrstvu ve vzduchu, která má zajistit rychlou reakci.
Odkud Gripeny vzlétnou a co smějí nad Polskem dělat
Mise běží v režimu hlídkování vzdušného prostoru (Air Policing) a zapadá do integrované protivzdušné a protiraketové obrany. Piloti monitorují a patrolují. Když se objeví neidentifikovaný dron nebo letoun bez transpondéru, mají okamžitě reagovat.
Švédsko už nad Polskem létalo v roce 2025, tehdy ze základny Malbork s nejvýš osmi letouny a desítkami lidí personálu. Polsko za tu misi letos v září vyznamenalo 54 příslušníků švédského letectva. Letošní nasazení je postavené úsporněji, protože hlavní síla zůstane na švédských základnách.
Gripen se k takovému uspořádání hodí. Mezi přistáním a dalším vzletem mu stačí deset minut a na zázemí je nenáročný, takže si vystačí i s malou předsunutou základnou. Radar PS-05/A má režimy pro dlouhý dosah a datový spoj spolupracuje se střelami AMRAAM i Meteor. Kolik letounů Švédsko tentokrát vyčlení a jak dlouho mise potrvá, dosud zveřejněné informace neuvádějí.
Operace Eastern Sentry odstartovala po ruském dronovém incidentu
Švédská rotace míří do prostoru, který už NATO hlídá hustě. Nad východním křídlem drží Aliance nepřetržitý Air Policing, na zemi tam stojí devět mnohonárodních bojových uskupení a od září 2025 běží operace Eastern Sentry. Vznikla jako přímá odpověď na ruský dronový incident v Polsku.
Incidenty od té doby pokračují. V srpnu 2026 Aliance veřejně odsoudila další narušení vzdušného prostoru Polska a Rumunska.
Každá další stíhací rotace, ať švédská, česká, nebo jiná, Moskvě zmenšuje prostor pro zkoušení, kam až může zajít. Na průběh celé války sama nestačí, nad oblastí, přes kterou teče pomoc Ukrajině, ale zrychluje a zahušťuje reakci Aliance a zvyšuje cenu, kterou by Rusko za útok na logistický uzel zaplatilo.
Den, kdy nad Polskem létaly i české stroje
Česká obranná strategie výslovně uvádí, že obrana republiky nezačíná na českých hranicích, a Polsko řadí mezi prioritní operační směry českého příspěvku. Armáda ČR má za sebou opakované mise Air Policing, mimo jiné s Gripeny v Pobaltí. Klid na polském nebi je tak i česká starost.
Polské ministerstvo obrany 24. září 2026 uvedlo, že toho dne v polském vzdušném prostoru operovaly i české letouny. Stockholm svou misi oznámil o šest dní později.