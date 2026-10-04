Ukrajinský Mirage prý sestřelil ruskou střelu Banderol jen kanonem. Pilot měl munici na necelých pět sekund palby

Zprávu zveřejnil účet French Aid to Europe. Podle něj zasáhl Mirage 2000-5F ukrajinského letectva ruskou malou křižující střelu S8000 Banderol výhradně palbou z vestavěných kanonů DEFA 554 ráže 30 mm. Nepomohla mu žádná řízená raketa vzduch-vzduch ani pozemní protivzdušná obrana. Server UNITED24 Media upozornil, že k 2. říjnu 2026 sestřel oficiálně nepotvrdilo ukrajinské ani francouzské ministerstvo obrany. Do té doby jde o tvrzení jediného účtu a s tím je potřeba s ním zacházet.
Banderol pohání čínský motor, který se dá koupit komerčně
Podle databáze ukrajinské vojenské rozvědky vyvíjí S8000 Banderol ruská firma Kronštadt, která stojí i za bezpilotním letounem Orion. Orion je zároveň hlavním nosičem střely. Výhledově ji má odpalovat také bitevní vrtulník Mi-28N.
S doletem 500 kilometrů nepatří Banderol mezi frontové zbraně. Dosáhne na logistické uzly, velitelská stanoviště a energetickou infrastrukturu hluboko v ukrajinském týlu. Střela je dlouhá přibližně pět metrů a nese hlavici o hmotnosti přes 114 kilogramů. Právě k té se musí útočící stíhačka dostat velmi blízko.
Pohon obstarává turbojet SW800Pro-A95 čínské firmy Swiwin. Rusko tak u nové útočné munice sahá po zahraničních komerčně dostupných dílech, pokud tím zrychlí sériovou výrobu a sníží cenu.
Necelých pět sekund palby ze vzdálenosti pár set metrů
Od nástupu řízených raket v 50. a 60. letech slouží palubní kanon stíhaček jako zbraň poslední záchrany. Pilot po něm sáhne, když mu dojdou rakety nebo selže elektronika. Starší potvrzený případ, kdy by stíhačka zničila malou křižující střelu jen kanonem, se ve veřejně dostupné dokumentaci dohledat nepodařilo. Označení „poprvé v dějinách“, které se kolem zprávy objevuje, proto platí jen ve smyslu prvního veřejně známého případu.
Každý ze dvou kanonů DEFA 554 v Mirage 2000-5F pojme jen 125 nábojů. Při kadenci až 1 800 ran za minutu to dělá 30 výstřelů za sekundu. Zásoba jednoho kanonu je tak pryč za necelých pět sekund nepřetržité palby a na opakovaný pokus prakticky nezbývá prostor.
Kanon navíc zasáhne cíl jen ze vzdálenosti řádově stovek metrů. Banderol letí cestovní rychlostí 520 až 560 km/h, takže pilot potřebuje mimořádně přesnou geometrii přiblížení. V takové blízkosti riskuje náraz do trosek nebo výbuch hlavice těžší než sto kilogramů hned vedle vlastního letounu.
Raketa za miliony korun proti relativně levné střele je špatný obchod
Řízená raketa vzduch-vzduch stojí řádově miliony korun. Ve srovnání s balistickými raketami nebo hypersonickými střelami patří Banderol k relativně levným cílům a Rusko takových prostředků vypouští stále víc. Platit za každý sestřel raketou je při rostoucím počtu útoků ekonomicky neudržitelné.
Potvrzený sestřel by ukázal, že Ukrajina začíná západní stíhačky nasazovat i jako úspornější lovce levnějších vzdušných cílů. Kanon by tu fungoval jako záložní vrstva obrany. Smysl dává tam, kde pilot dostane dobré navedení na cíl, situace dovolí přiblížení a cíl letí rychlostí, kterou stíhačka zvládne. Proti části hrozeb zůstane výhodnější řízená raketa nebo pozemní protivzdušná obrana a kanon by pro ně ušetřil drahou munici.
Ukrajinské ministerstvo obrany potvrdilo převzetí prvních Mirage 2000-5F 6. února 2025. Na konci téhož měsíce tehdejší náčelník francouzského letectva Jérôme Bellanger prohlásil, že piloti i mechanici jsou dobře vycvičení a stroje pomáhají bránit ukrajinské nebe. Od příletu prvních strojů po údajný sestřel uplynulo zhruba dvacet měsíců. Na zvládnutí jedné z nejobtížnějších vzdušných misí na nové západní platformě je to velmi krátká doba.
Čím by Česko podobnou střelu zastavilo?
Český vzdušný prostor hlídají gripeny JAS-39C, které nesou palubní kanon i řízené rakety AIM-120 a AIM-9. Na zemi má armáda systémy RBS-70NG, které jsou podle armádních materiálů určené i proti střelám s plochou dráhou letu. Souběžně probíhá přezbrojení na systém SPYDER a české kapacity jsou zapojené do aliančního systému NATINAMDS.
Česko i aliance by tedy měly k dispozici celou škálu prostředků od řízených raket po kanon. Zda by podobnou střelu zachytily, závisí na tom, jak včas ji obrana odhalí, v jaké výšce poletí a jak rychle na ni stíhačky nebo pozemní systémy stihnou zareagovat.