Na STK v roce 2026 hrozí horší věc než ztratit malý techničák. Nesvítící brzdová světla znamenají odtah na vaše náklady

Ministerstvo dopravy 4. ledna 2024 výslovně uvedlo, že stanice technické kontroly osvědčení o registraci vozidla, tedy malý techničák, běžně nezadržují. Skutečné riziko nese výsledek prohlídky. Pokud technik najde nebezpečnou závadu, zákon č. 56/2001 Sb. ukládá provozovateli, aby na vlastní náklady zajistil odtah auta ze stanice. Technik k tomu sundá kontrolní nálepku ze zadní tabulky registrační značky. Auto, které na stanici přijelo po vlastní ose, ji pak opouští na odtahovce.
Jedno písmeno v protokolu rozhodne, jestli z areálu odjedete
Vyhláška č. 211/2018 Sb. dělí závady do tří skupin. Písmeno A označuje lehkou závadu bez významného vlivu na provoz a auto zůstává technicky způsobilé. B je vážná závada, která může provoz ohrozit, a technická způsobilost pak platí jen 30 dnů od vydání protokolu. Písmeno C patří nebezpečné závadě: auto je technicky nezpůsobilé a v provozu se nesmí používat. Právě u C nastupuje odtah a ztráta nálepky.
S opravou závady B se nevyplatí otálet. Kdo se na opakovanou prohlídku vrátí do 30 dnů od té předchozí, projde jen částečnou kontrolou. Technik se v takovém případě dívá pouze na ústrojí, u kterých minule zjistil vážnou nebo nebezpečnou závadu. Po více než 30 dnech se opakovaná prohlídka dělá znovu v plném rozsahu.
Od kolika procent rozdílu v brzdách auto ze stanice neodjede
Nejzrádnější položkou v kategorii C jsou brzdová světla, která se po sešlápnutí brzdy nerozsvítí. Takovou chybu lze doma snadno přehlédnout, přesto vede ke stejnému výsledku jako vážné selhání brzd. Mezi taková selhání vyhláška počítá únik brzdové kapaliny z potrubí nebo spojů a také stav, kdy na jednom nebo více kolech chybí jakákoli brzdná síla. Všechny tyto závady může mít i auto, které na stanici dojelo bez zjevných potíží.
U rozdílu brzdných sil vyhláška stanoví dvě hranice a snadno se zaměňují. Rozdíl nad 30 % mezi koly téže nápravy je v aktuálně dostupném znění vážná závada B, takže auto dostane lhůtu na opravu. Do kategorie C se dostane až rozdíl nad 50 % na kolech řízené nápravy.
U airbagu se na internetu často straší přísnějším hodnocením, než jaké vyhláška skutečně obsahuje. Zjevně nefungující airbag nebo kontrolka hlásící nesprávnou funkci systému airbagu vychází v aktuálně dostupné příloze jako závada B, ne C. Ani chyba systému zjištěná přes elektronické rozhraní automaticky do nejpřísnější skupiny nepatří.
Čtyři věci, které se vyplatí prohlédnout ještě doma
Ve veřejně dostupných oficiálních zdrojích nelze dohledat celostátní žebříček nejčastějších důvodů, proč osobní auta na STK neuspějí. Seznamy „nejčastějších chyb“, které kolují po internetu, proto nemají oficiální oporu. Spolehlivějším vodítkem je vyhláška sama. Jako samostatně hodnocené okruhy v ní figurují světla, parkovací brzda a mechanické spojovací zařízení, kam spadá i tažné zařízení.
Před cestou na stanici se tedy vyplatí ověřit nejdřív světla, hlavně brzdová, protože jejich selhání znamená kategorii C. Na řadě je pak parkovací brzda, kterou vyhláška hodnotí samostatně. U provozních brzd stojí za kontrolu případné úniky kapaliny a nerovnoměrný účinek, protože právě tam leží hranice mezi lhůtou a odtahem. Poslední oblastí jsou úpravy, které nejsou zapsané v dokumentaci vozidla. Například tažné zařízení namontované bez zápisu do dokumentace vede příloha jako závadu B.
Vyhláška č. 211/2018 Sb. zveřejňuje širší soubor kontrolních úkonů, technických podmínek a způsob, jakým se hodnotí výsledek technické prohlídky.
Proč majitelé starších aut nemusejí na STK každý rok
Pro české osobní auto kategorie M1 se režim technických prohlídek v roce 2026 nemění. Platí dál rytmus 4-2-2: první prohlídka přichází čtyři roky od první registrace a pak každé dva roky.
Roční STK pro auta starší deseti let v Česku nezavedli. Evropská komise navrhla, aby se starší auta testovala častěji. Rada EU ve své pozici ze 4. prosince 2025 výslovně uvedla, že navržený přechod z dvouleté na roční frekvenci po deseti letech stáří nepřebírá.