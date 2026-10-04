Kotel u Charkova existuje jen v Moskvě, přiznal i ruský milbloger. ISW nenašel ani metr potvrzeného zisku

Podle Moskvy ruská armáda obsadila obce Hračivka a Serdobyne a o Nesterne, Lukašove a Rublene se bojuje. Institut ISW v říjnovém hodnocení potvrzuje, že ruské útoky 1. a 2. října pokračovaly. Žádný z hlášených záborů ale ověřit nedokázal. Ruské síly na tomto úseku útočí opakovaně už víc než dva roky a stále nemají v ruce posun, který by šlo nezávisle doložit.
Za dobytím Serdobyne má stát pluk až z Leningradského okruhu
ISW připisuje nárok na Serdobyne 127. motostřeleckému pluku. Ten patří k 71. gardové motostřelecké divizi, která spadá pod 14. armádní sbor Leningradského vojenského okruhu. Jednotka je tedy známá, místo také, nezávislé geolokační potvrzení ale chybí. Ministerstvo přesto na svém oficiálním kanálu skládá z jednotlivých hlášení obraz „utahujícího se kotle“, tedy obklíčení ukrajinských pozic.
Ruské ministerstvo obrany už jednou ukázalo, jak s důkazy zachází. V červnu ISW zdokumentoval případ, kdy ministerstvo doložilo údajný postup v jedné obci zavádějícími záběry, přestože trvalou ruskou kontrolu tam nešlo potvrdit. Starší video v novém kontextu se tak prodávalo jako čerstvý úspěch. Úřad s takovou historií nemá nárok na důvěru u hlášení, ke kterému chybí geolokace. Smysl podobných nadsázek popisují analytici stejně: v ruských médiích má vzniknout dojem, že se ukrajinská obrana hroutí po celé délce fronty.
Tentokrát hlášení zpochybnil i proruský milbloger. Napsal, že obklíčení „v tradičním smyslu neexistuje“ a že některé ohlášené zábory obcí jsou nepravdivé.
Kolik kilometrů Rusové ukrojili za tři měsíce u Vovčansku
Potíže ruské armády na charkovském úseku popsal ISW už v lednu. Šestá vševojsková armáda byla podle institutu přetížená, protože musela tlačit ve třech směrech zároveň. U Vovčansku se vlekly městské boje bez rozhodujícího průlomu. U Kupjansku se opakovaně pokoušela postoupit na západ a u Velykého Burluku chtěla rozšířit „nárazníkovou zónu“ podél hranice. Každý z těch směrů odčerpává síly, které pak chybějí jinde.
Posily přicházely hlavně z Leningradského vojenského okruhu, jehož formace slouží jako hlavní personální zásobárna severního směru. Situaci zásadně nezměnily. Za tři měsíce intenzivních bojů západně od Vovčansku Rusové k lednu 2026 postoupili přibližně o čtyři kilometry. To je zhruba kilometr a třetina za měsíc na úseku, kam míří nejvíc ruských posil. Takové tempo patří k opotřebovací válce a na obklíčení velkého města by zdaleka nestačilo.
Ukrajinská strana vede aktivní obranu. I její tvrzení je ovšem tvrzením jedné strany sporu, takže váhu mu dodává hlavně to, že sedí s nálezy ISW. Kyjevské Centrum pro boj s dezinformacemi už u dřívějších ruských hlášení podobného typu uvádělo, že ukrajinské jednotky drží pozice a útočníka systematicky ničí.
Zimní plán Moskvy: když se nehýbe fronta, přijdou na řadu města
ISW v říjnovém hodnocení spojuje zpomalování ruských pozemních zisků s jiným druhem nátlaku, se zimní kampaní dálkových úderů na velká ukrajinská města. Charkov leží necelých čtyřicet kilometrů od ruské hranice, a je proto obzvlášť zranitelný. Už v květnu ISW zaznamenal ruské dronové útoky na vozidla a silniční tahy přímo ve městě. Narušovaly zásobování i běžný provoz.
Kdyby se Rusku obklíčení skutečně podařilo, civilisté by přišli o spojení s okolím, evakuace by se zkomplikovala a hrozily by výpadky elektřiny a vody. Podobné důsledky se Moskva snaží vyvolat i bez obklíčení, a to soustavným ničením infrastruktury. Prezident Zelenskyj opakovaně varuje, že Rusko chce velká města během zimy izolovat kombinací dálkových úderů a tlaku na energetickou síť.
Čeští vojáci v Lotyšsku a munice ráže 155 mm pro Ukrajinu
Boje u Charkova článek 5 Severoatlantické smlouvy nespouštějí. Ten se aktivuje až při ozbrojeném útoku na členský stát. NATO ale v reakci na ruskou agresi výrazně posílilo východní křídlo a Česko se na tom podílí. Od ledna 2026 slouží čeští vojáci v mnohonárodním brigádním uskupení v Lotyšsku.
Pokračuje i přímá vojenská pomoc. Ministerstvo obrany ČR potvrzuje muniční iniciativu, která se soustředí hlavně na velkorážní munici ráže 155 mm. Z veřejných zdrojů nelze zjistit, zda konkrétní české dodávky míří právě na charkovský úsek. K 2. říjnu 2026 ukrajinská obrana u Charkova drží a ISW tam neeviduje žádný ověřený ruský posun.