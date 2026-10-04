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Rychlé jogurtové bagely: domácí žravé pečivo hotové za chvíli a ideální ke snídani, svačině i večeři

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Když potřebuji upéct něco k snídani nebo k rychlé večeři a v lednici na mě čeká kelímek bílého jogurtu, bývá rozhodnuto. Tyhle jogurtové bagely jsou bez droždí, hotové za chvilku a právě díky jogurtu zůstávají uvnitř měkké, zatímco na povrchu pěkně zezlát nou.
Obrázek k receptu na Rychlé jogurtové bagely: domácí žravé pečivo hotové za chvíli a ideální ke snídani, svačině i večeři

Obrázek k receptu na Rychlé jogurtové bagely: domácí žravé pečivo hotové za chvíli a ideální ke snídani, svačině i večeři

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Rychlé jogurtové bagely: domácí žravé pečivo hotové za chvíli a ideální ke snídani, svačině i večeři
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.10.2026 19:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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