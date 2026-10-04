Rychlé jogurtové bagely: domácí žravé pečivo hotové za chvíli a ideální ke snídani, svačině i večeři

Asi to znáte taky: pečivo doma není, do obchodu se nechce a najednou by se k večeři nebo ráno ke snídani hodilo něco čerstvého. Když v takové chvíli najdu v lednici kelímek bílého jogurtu, mám vyřešeno. Tyhle jogurtové bagely se obejdou bez droždí, bez kynutí a bez dlouhého hlídání těsta. Jogurt jim nechá uvnitř měkkou střídku, žloutek zase pomůže tomu, aby nahoře pěkně zezlátly. Z obyčejných surovin je za chvíli pečivo, které u nás na stole dlouho nevydrží.
Základ je jednoduchý:
hladká mouka, bílý jogurt, kypřicí prášek a sůl. Když se těsto lepí víc, než má, dosypu trochu mouky. Nedělám z toho vědu, protože jedna mouka saje víc, druhá méně a také nebývá pokaždé stejně hustý. Občas vyměním část hladké mouky za celozrnnou, hlavně když chci pečivo sytější. Bagely pak mají trochu plnější chuť, ale pořád zůstávají měkké a domácí. jogurt
Můj tip zní: Pokud je budete dávat spíš naslano, třeba ke krémovému sýru, šunce nebo vejci, posypte je před pečením sezamem, . Když je peču dětem na svačinu, pár kusů nechávám raději bez posypu. Lépe se pak rozkrojí a každý si je naplní podle toho, co zrovna najde v lednici. mákem nebo dýňovými semínky Proč jogurtové bagely fungují i bez droždí
U bagelů si většina lidí představí těsto, které chce čas, kynutí a trochu péče navíc. Tahle verze jde kratší cestou. O nakypření se postará
kypřicí prášek do pečiva a vláčnost dodá jogurt, který zároveň pomůže těsto spojit. Poměry se v jednotlivých receptech můžou mírně lišit, ale základ bývá podobný: přibližně 200 až 300 g mouky, k tomu asi 250 g jogurtu, sůl a menší množství kypřidla. Recept na rychlé jogurtové bagely
Z uvedené dávky vyjdou
4 kusy. Nejlepší jsou ještě lehce teplé, ale když zbydou, druhý den se dají bez problémů znovu krátce prohřát.
Doba přípravy: 15 minut Doba pečení: 25 minut Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: 4 bagely Ingredience pro přípravu 300 g hladké mouky 250 g bílého jogurtu 1/2 sáčku kypřicího prášku do pečiva 1/2 lžičky soli 1 žloutek na potření 2 až 3 lžíce semínek na posypání, podle chuti Postup přípravy rychlých bagelů z jogurtového těsta
1. Do mísy nasypte
hladkou mouku, přidejte kypřicí prášek a sůl. Suché suroviny nejdřív promíchejte, aby kypřidlo nezůstalo jen na jednom místě.
2. Přidejte
bílý jogurt a začněte těsto spojovat. Ze začátku stačí vařečka, ke konci to jde lépe rukou. Těsto má být měkké, ale ne tak řídké, aby se nedalo tvarovat.
3. Pokud se směs hodně lepí nebo působí řídká, přisypte trochu
mouky. U řidšího jogurtu se to stává běžně, stejně tak u mouky, která méně saje.
4. Těsto přesuňte na lehce pomoučený vál a jen krátce ho propracujte. Není potřeba dlouhé hnětení. Stačí, aby se spojilo, trochu zpevnilo a drželo pohromadě.
5. Rozdělte ho na
4 stejné díly. Z každého udělejte menší bochánek a prsty vytlačte otvor uprostřed, aby vznikl tvar bagelu.
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6. Bagely přeneste na plech vyložený pečicím papírem. Nechte mezi nimi trochu místa, v troubě ještě mírně nabydou.
7. Povrch potřete
žloutkem. Po upečení budou mít hezčí barvu a nebudou vypadat bledě.
8. Nakonec je posypte
semínky. U nás nejčastěji vítězí sezam, ale dobrý je i mák, slunečnicová semínka nebo hotová směs.
9. Pečte v troubě předehřáté na
180 °C asi 25 minut. Hotové bagely mají zlatavý povrch a na dotek jsou pevné.
10. Po vytažení je nechte pár minut chladnout na mřížce. Podávejte je vlažné s
pomazánkou, šunkou, sýrem nebo jen s máslem. Když něco zůstane, zabalte bagely do utěrky nebo je dejte do krabičky, aby zbytečně neoschly. Foto: Cooky.cz, Po vytažení z trouby nechte barely pár minut na mřížce, podávejte vlažné. Tipy hospodyňky k jogurtovým bagelům Část hladké mouky můžete nahradit celozrnnou. Polovinu dávky bych ale hned nedávala, těsto by mohlo být hutnější. Mně se osvědčila zhruba třetina. Pokud chcete vyšší bagely, nedělejte otvor uprostřed příliš velký. Při pečení se ještě trochu stáhne. Na sladší verzi vynechte semínka a hotový bagel rozkrojte třeba s tvarohem a marmeládou. Je to obyčejná kombinace, ale mizí rychleji, než by člověk čekal.
Semínka drží lépe, když je nasypete až na povrch potřený žloutkem a prsty je lehce přimáčknete do těsta. Při krájení pak tolik neopadávají na talíř ani na linku.
Nejčastěji používám obyčejný bílý jogurt . Hustší řecký jogurt udělá pevnější těsto. Pokud máte jogurt řidší, počítejte s tím, že bude možná potřeba dosypat trochu mouky. Klasické bagely se před pečením krátce vaří, u této rychlé domácí verze se ale vaření vynechává. Vytvarované kusy jdou rovnou do trouby. Výsledek není totožný s tradičním bagelem, pro běžné domácí pečení je to ale velmi šikovná zkratka.Nejlépe chutnají v den upečení. Pokud zůstanou do druhého dne, stačí je krátce prohřát v troubě nebo nasucho na pánvi a zase změknou.
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