Evropě se rozpadla stíhačka budoucnosti, Čína už testuje dva prototypy. Výrobu J-20 navíc zrychlila šestkrát

V červenci 2026 předstoupil šéf Dassaultu Éric Trappier před francouzské senátory a označil jádro programu FCAS za mrtvé. Tím jádrem je pilotovaný bojový letoun, na kterém měly spolupracovat Francie, Německo a Španělsko. Za devět let se partnerům nepodařilo ani nadefinovat demonstrátor, který měl vzlétnout kolem roku 2030. Devět let práce a miliardy eur bez jediného letuschopného stroje jsou pro evropský obranný průmysl ostudná bilance.
Jak vstup Španělska rozbil křehkou rovnováhu Dassaultu a Airbusu
FCAS (Future Combat Air System) měl být celý ekosystém. Patřil do něj pilotovaný letoun NGF, bezpilotní doprovodné prostředky a síťová architektura, která je měla spojit dohromady. Zasekl se právě na stíhačce. Trappier senátorům vysvětlil, že vstup španělské divize Airbusu narušil původně vyvážené rozdělení mezi Dassault a německý Airbus. Strany se přely o architektonickou autoritu, tedy o to, kdo bude mít poslední slovo v koncepci celého stroje. Pokus o smír nevyšel a státy podle Trappiera program zastavily, přestože jeho smluvní ukončení v létě 2026 ještě formálně běželo.
Airbus volí opatrnější slova. Mluví o patové situaci v jednom pilíři programu a připouští, že by se FCAS dal přeskupit, klidně i s dvěma odlišnými stíhačkami. Na tom, co Evropa po devíti letech drží v ruce, žádná z variant nic nemění.
Ve hře tak zůstává GCAP, společný program Británie, Japonska a Itálie. V červenci 2026 dostal společnou vývojovou smlouvu v hodnotě zhruba 140 miliard korun a do služby má vstoupit kolem roku 2035. Nejvíc spěchá Japonsko, které v polovině příští dekády začne vyřazovat své stíhačky F-2. Lorenzo Mariani z italského Leonarda koncem července přiznal, že japonští partneři hlídají harmonogram tak úzkostlivě kvůli Číně.
Třímotorový obr s piloty vedle sebe létá nad Čcheng-tu
V prosinci 2024 se na čínských sociálních sítích objevila videa velkého bezocasého letounu se třemi motory nad městem Čcheng-tu. Takovou koncepci bojového stroje svět do té doby neznal. Skoro ve stejné době se nad Šen-jangem ukázal menší prototyp jiného výrobce s jinou koncepcí. Větší stroj analytici označují jako J-36. Podle rozboru Janes má na délku asi 23 metrů a rozpětí kolem 24,8 metru. Americký F-22 Raptor je přitom dlouhý necelých 19 metrů, čínský stroj je tedy zhruba o čtyři metry delší. Záběry z roku 2026 ukázaly i dvoumístný kokpit, ve kterém piloti sedí vedle sebe. U bojových letounů jde o nevídané uspořádání.
K čemu takový kolos slouží, popsal v lednu 2026 britský think-tank RUSI. J-36 podle něj kombinuje dlouhý dosah, prostorné vnitřní zbraňové šachty pro těžké střely typu PL-17 s odhadovaným dostřelem přes 300 kilometrů a komunikační výbavu pro řízení doprovodných bojových dronů. Taková platforma má působit stovky kilometrů před frontovou linií, koordinovat bezpilotní stroje, skládat jejich senzorová data do jednoho taktického obrazu a držet pilota v relativním bezpečí. Server The War Zone v září 2026 došel k závěru, že J-36 nezapadá do škatulky stíhačky ani bombardéru. Menší stroj, uváděný jako J-XD, J-XDS nebo J-50, má k běžnému stíhači blíž. Obě platformy se zřejmě doplňují podobně jako americká dvojice F-22 a F-35.
Ani jedno z těch označení Peking nepotvrdil. Všechny rozměry a schopnosti pocházejí z analýz otevřených zdrojů a ze satelitních snímků.
Čína už vyrábí přes 120 stíhaček J-20 ročně, Amerika své tají
Americký program NGAD, dnes vedený jako F-47, se vyvíjí za zavřenými dveřmi. Letectvo USA potvrdilo, že demonstrátor v plném měřítku létal už v roce 2020, veřejnost ho ale nikdy neviděla. V březnu 2025 program dostal jméno F-47 i výrobní kontrakt a náčelník štábu amerického letectva zmínil stovky hodin letových zkoušek experimentálních strojů. V tom, co je vidět na veřejnosti, tedy vede Čína. Jestli vede i ve skutečném stavu vývoje, z dostupných údajů nikdo nezjistí.
Pozoruhodné je, jak dlouho záběry čínských prototypů na sítích vydrží, často týdny i měsíce. Podle Council on Foreign Relations jsou čínské zákony o státním tajemství formulované natolik vágně, že úřady mohou nechat smazat téměř cokoli. Když v zemi s takovou cenzurou videa tajných letounů zůstávají online, Peking je zjevně nechává kolovat záměrně. Ukáže tak technologický pokrok a přitom nemusí nic oficiálně přiznat ani prozradit skutečné parametry.
Za prototypy stojí výrobní kapacita, kterou dokládají čísla RUSI. Kolem roku 2020 mělo čínské letectvo asi 50 stíhaček J-20 a továrny jich ročně dodávaly zhruba 20. Ke konci roku 2025 sloužilo asi 300 letounů J-20A/S a roční výroba přesáhla 120 kusů, tedy šestkrát víc než o pět let dřív. Do plánu, který Si Ťin-pching vyhlásil v roce 2017, to zapadá přesně. Podle něj má čínská armáda dokončit modernizaci do roku 2035 a do poloviny století se stát armádou světové úrovně.
Co čeká české F-35, až se na obloze objeví čínská šestá generace
NATO už ve své strategii pro vzdušnou sílu počítá s tím, že vzdušná převaha nebude samozřejmá ani trvalá, a čínské prototypy to potvrzují dřív, než aliance čekala. Evropa po kolapsu FCAS přišla o jednu ze dvou cest k vlastní bojové platformě příští generace. Analytik RUSI Justin Bronk ale upozorňuje, že obří pilotované stroje šesté generace mají největší smysl v Indo-Pacifiku, kde se bojuje nad tisíci kilometrů oceánu. Evropa podle něj může část odpovědi hledat v modernizaci Eurofighterů a Rafalů, v tankerech, elektronickém boji a bezpilotních systémech.
Česko na FCAS nikdy nespoléhalo, jeho budoucnost stojí na F-35 Lightning II. Proti čínským strojům šesté generace nebude tenhle letoun hrát stejnou ligu, technologický přežitek to ovšem není. Výsledek střetu podle podkladů určí hlavně sítě, elektronický boj, protivzdušná obrana a propojení se spojenci. Prvních 24 strojů má do Česka dorazit v letech 2031 až 2034. Plné operační schopnosti má systém dosáhnout v roce 2035 a ministerstvo obrany s jeho provozem počítá až do roku 2069.