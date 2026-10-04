Jedna minuta denně a každý prst za jiný orgán: podle čínské medicíny hlídá malíček ledviny a palec srdce s plícemi

Masáž prstů patří k technikám, které tradiční čínská medicína používá hodně často. Specialistka na celostní medicínu Debra Rose Wilson, Ph.D., tvrdí, že její přínos pro zdraví sahá dál než k obyčejnému uvolnění. Západní pojetí masáže zůstává u toho základního: povolit napětí a ulevit od bolesti. Východní tradice od ní čeká mnohem víc, protože podle ní určité části těla odpovídají za konkrétní orgány a jejich stimulací se dá zdraví těchto orgánů podpořit.
Který prst má podle tradice na starost rozbušené srdce
Princip platí pro celé tělo, a tedy i pro ruku, kde má každý prst přidělený jiný orgán. Stačit má minutová masáž každý den. Ta podle zastánců přinese pocit pohody a zároveň zlepší celkové zdraví. Kolik minut připadá na jednotlivé prsty a jakou silou tlačit, ale nikdo nespecifikuje.
Palci tradice přiřazuje rovnou dva orgány, srdce a plíce. Když se zvýší tepová frekvence, má jeho masáž vrátit tep do normálu a kromě toho zmírňovat bolest. Je to nejkonkrétnější slib celé mapy, žádný údaj o tom, o kolik a za jak dlouho se tep zklidní, k němu ale nezaznívá.
Krevní oběh má na starosti prostředníček. Jeho masáž má navíc ulevit od nevolnosti, závratí a nespavosti.
Na bolest břicha ukazováček, na úzkost prsteníček
Oba ukazováčky jsou podle tradice napojené na trávicí soustavu a mají ovlivňovat bolesti břicha. Kdo má potíže se žaludkem, má si masírovat konečky těchto prstů, a obtíže se podle původního doporučení vyřeší „rychle“. Tak silné slovo u metody, u které chybí vědecké potvrzení, je spíš reklama.
Prsteníček má řídit náladu, a proto se doporučuje lidem, které trápí deprese nebo úzkost. Deprese i úzkost přitom patří k potížím, u kterých se slib úlevy bez jakéhokoli doložení čte velmi nepříjemně. Úplně nejslabší oporu má další tvrzení o tomtéž prstu, protože se odvolává jen na nejmenované „některé zdroje“. Podle nich masáž prsteníčku zlepšuje činnost lymfatického systému, který v těle přenáší živiny a odvádí z něj toxické a znečištěné látky.
Malíček doporučují v Číně lidem s nemocnými ledvinami
Nejmenší prst má podle tradice podporovat funkci ledvin a mírnit bolesti hlavy. V Číně se pacientům s onemocněním ledvin radí, aby si malíček masírovali pravidelně. Čínští zastánci mu připisují i obecné tlumení bolesti.
Když se mapa složí dohromady, úleva od bolesti se v ní objevuje u palce, u ukazováčku v podobě bolesti břicha i u malíčku. Tři z pěti prstů tak slibují v podstatě totéž, takže rozdělení úkolů mezi prsty je méně ostré, než naznačuje představa „jeden prst, jeden orgán“. U ledvin zůstává doporučení u pravidelnosti a konkrétní délku ani počet opakování neuvádí.
Kolik riskujete, když si začnete mačkat body na rukou
Masáž prstů se dá kombinovat s masáží celé ruky nebo s tlakem na konkrétní body, kterých je na rukou velké množství. Práce s nimi spadá do akupresury a reflexologie, tedy oborů, které zkoumají, jak spolu souvisejí jednotlivé části těla. Panuje přesvědčení, že na rukou leží mnoho z nejsilnějších tlakových bodů celého těla.
Západní medicína reflexologii ani akupresuru nepovažuje za vědecky prokázaný způsob, jak posílit zdraví. Někteří lékaři je přesto mají za účinnou a vhodnou cestu, jak zmírnit řadu zdravotních potíží. Východní medicína je používá už tisíce let.
Jde o metodu bez zásahu do těla a bez léků. Riziko nežádoucích vedlejších účinků spojených s masáží a tlakem na body na rukou je proto velmi malé, pokud vůbec nějaké.