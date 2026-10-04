Vypadá, jako by ji někdo rozřízl jedním dokonale rovným řezem. Al Naslaa ukazuje, proč někdy přírodě nechceme věřit

Skála, která vypadá příliš přesně
Na fotografii působí Al Naslaa skoro provokativně. Pískovcový blok vysoký přibližně osm metrů je rozdělen úzkou téměř svislou spárou. Linie je na první pohled tak rovná, že připomíná řez provedený nástrojem. Obě poloviny přitom nestojí na široké základně, ale na užších erozních podstavcích, takže celý útvar vypadá ještě méně přirozeně. Právě tato kombinace udělala ze skály internetovou celebritu.
Když se fotografie začaly masově šířit, rychle se objevily známé otázky: kdo ji rozřízl? Jakou technologií? Mohla to udělat dávná civilizace? A samozřejmě i obligátní varianta s mimozemšťany. Problém je, že první otázka už v sobě obsahuje předpoklad.
Co když ji nikdo nerozřízl?
Příroda umí vytvořit rovnější linie, než čekáme
Horniny jsou plné přirozených puklin a spár. Vznikají při ochlazování, tektonickém napětí, vysychání, odlehčení horninových vrstev nebo postupném pohybu podloží. Když se v masivu objeví rovina, podél níž je hornina mechanicky slabší, může prasklina postupovat po překvapivě pravidelné ploše.
Z dálky pak vypadá jako řez. U Al Naslaa se za pravděpodobné vysvětlení považuje přirozené rozdělení pískovcového bloku podél takové slabší zóny, po němž následovalo dlouhodobé zvětrávání a eroze. Saudské zdroje zároveň uvádějí možnost, že k rozšíření spáry přispěl drobný posun jedné poloviny vůči druhé. To je důležitý rozdíl.
Příroda nemusí vytvořit deset centimetrů širokou dokonale vypadající mezeru v jediném okamžiku. Stačí nejprve tenká puklina a pak tisíce či miliony let, během nichž voda, teplotní změny, vítr a pohyb horniny její povrch dál upravují.
Eroze pak udělala z obou polovin téměř sochy
Samotná spára je jen část příběhu. Pískovec se zvětrává nerovnoměrně. Měkčí nebo více porušené části mizí rychleji, tvrdší odolávají déle. U Al Naslaa tak eroze postupně modelovala oba bloky do podoby, kdy jejich horní části zůstaly mohutné, zatímco spodní partie se zúžily. Vznikl efekt dvou obřích kamenů stojících na podstavcích.
Saudipedia popisuje skálu jako přírodní pískovcový útvar formovaný větrem a atmosférickými podmínkami a uvádí, že samotná geologická historie útvaru sahá stovky milionů let zpět. Tvar, který dnes vidíme, ale nevznikl najednou. Je to konečný snímek procesu, který trval nesrovnatelně déle než lidská civilizace.
Přesný řez je možná přesný hlavně pro naše oči
Na Al Naslaa je fascinující ještě jedna věc. Lidský mozek mimořádně rychle rozpoznává pravidelnost a úmysl. Rovná čára, symetrie nebo opakující se vzor nám okamžitě připomínají práci nástroje. Má to logiku. V běžném prostředí skutečně často platí, že dokonale rovná hrana vznikla lidskou činností.
Jenže geologie pracuje s obrovským počtem hornin, puklin a erozních procesů. Když máme k dispozici miliony skalních bloků a miliony let času, některé z nich nevyhnutelně vytvoří geometrii, která působí téměř nepřirozeně.
Sloupce čediče mohou připomínat pravidelné šestihrany. Krystaly vyrůstají v přesných geometrických tvarech. Solné pláně vytvářejí polygonální sítě. Horniny se někdy lámou podél velmi rovných ploch. Přesnost sama o sobě proto není důkazem autora. Je jen něco, na co je náš mozek mimořádně citlivý.
A pak jsou tu skutečné stopy lidí
Ironií je, že lidská činnost na Al Naslaa opravdu existuje. Jen neleží uvnitř tajemného řezu. Na povrchu skály se zachovaly staré petroglyfy a nápisy. Saudské zdroje uvádějí takzvané thamúdské nápisy, z nichž některé mohou být přibližně tři tisíce let staré, a také vyobrazení zvířat.
Oblast Tajmy přitom patřila k významným místům severozápadní Arábie. Oáza ležela na starých karavanních trasách a byla po dlouhou dobu důležitým obchodním a sídelním bodem. V regionu se dochovalo velké množství skalních nápisů a obrazů z různých období.
Takže lidé kolem Al Naslaa skutečně chodili už před tisíci lety. Skálu viděli. Dotýkali se jí. Ryli do ní vlastní znaky. A přesto po sobě nezanechali nic, co by naznačovalo, že by ji sami rozřízli.
Největší záhada možná neleží ve skále
U podobných míst je lákavé držet se otázky „jak to vzniklo?“ Ta je samozřejmě zajímavá. Přesný sled geologických událostí u konkrétního bloku už zpětně nezrekonstruujeme po jednotlivých dnech nebo stoletích. Ale mnohem zajímavější otázka může znít: Proč je pro nás tak těžké uvěřit, že něco tak pravidelného vzniklo bez plánu?
Al Naslaa totiž není důkazem ztracené technologie. Je spíš důkazem toho, jak silně spojujeme geometrii s inteligencí.
Jakmile vidíme rovnou čáru, hledáme nástroj. Když vidíme symetrii, hledáme projektanta. Když příroda vytvoří něco, co připomíná konstrukci, máme tendenci nejprve předpokládat konstrukci a teprve potom hledat přirozené vysvětlení.
Právě proto je Al Naslaa tak působivá. Ne proto, že by porušovala geologii. Ale proto, že vypadá přesně tak, jak si představujeme něco, co příroda údajně udělat neumí. A přesto to nejspíš udělala.
MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT
Zdroje: Kód Enigma [1], Saudipedia – Al-Naslaa Rock [2], Saudipedia – What caused Al-Naslaa Rock to split? [3], Saudipedia – Rock Drawings and Inscriptions in Tabuk Province [4]. ifoto shutterstock