Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Vypadá, jako by ji někdo rozřízl jedním dokonale rovným řezem. Al Naslaa ukazuje, proč někdy přírodě nechceme věřit

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Uprostřed pouštní krajiny poblíž saúdské Tajmy stojí osm metrů vysoká pískovcová skála rozdělená téměř dokonale napůl. Každá polovina navíc spočívá na vlastní úzké základně. Internet z ní udělal důkaz laseru, dávné technologie i mimozemšťanů. Ve skutečnosti je na Al Naslaa nejzajímavější něco jiného: jak snadno si lidský mozek plete přírodní geometrii s úmyslem.
Vypadá, jako by ji někdo rozřízl jedním dokonale rovným řezem. Al Naslaa ukazuje, proč někdy přírodě nechceme věřit

Vypadá, jako by ji někdo rozřízl jedním dokonale rovným řezem. Al Naslaa ukazuje, proč někdy přírodě nechceme věřit

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.10.2026 09:11

Reklama
Další články z Kód Enigma
Göbekli Tepe vydalo neporušené hroby. Jedna stará představa o nejzáhadnější pravěké lokalitě dostává trhlinu
Göbekli Tepe vydalo neporušené hroby. Jedna stará představa o nejzáhadnější pravěké lokalitě dostává trhlinu
Co Sovětský svaz tajil o smrti Lajky: Hrdinka, jejíž skutečný osud nebylo dovoleno znát
Co Sovětský svaz tajil o smrti Lajky: Hrdinka, jejíž skutečný osud nebylo dovoleno znát

Lajka se stala prvním zvířetem, které obletělo Zemi, a jedním z nejslavnějších symbolů počátku kosmického...

Co nás čeká v příštích 10 letech: 20 událostí, kterých se obávat – i na které se dá připravit
Co nás čeká v příštích 10 letech: 20 událostí, kterých se obávat – i na které se dá připravit

Budoucnost nepřichází náhodou. Většina velkých změn už se v nějaké podobě v minulosti odehrála – jen v...

Ve skále stojí obří neznámý muž. O staletí později kolem něj postavili kostel a místo dostalo jméno Dům ďábla
Ve skále stojí obří neznámý muž. O staletí později kolem něj postavili kostel a místo dostalo jméno Dům ďábla

V severním Súdánu je do žulové skály vytesaná postava v životní velikosti, o níž nevíme, koho představuje...

Jeskyně v Mexiku ukrývala tři červené znaky. Možná dokazují, že Teotihuacán měl vlastní písmo
Jeskyně v Mexiku ukrývala tři červené znaky. Možná dokazují, že Teotihuacán měl vlastní písmo

Tři červené znaky v jeskyni u mexického Chalcatzinga byly známé už desítky let. Teprve nové digitální...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

KodEnigma.cz se věnuje zajímavostem napříč obory – od přírody a historie přes vědu, vesmír až po záhady a nečekané objevy. Články otevírají témata, která dokážou překvapit, inspirovat i přimět k zamyšlení. Silnou stránkou webu je pestrost – jednou narazíte na příběhy dávných civilizací, jindy na...

Všechny články tohoto autora →
Kód Enigma
Další články z kategorie Příroda
Zobrazit více
ZajímavostiPříroda
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.