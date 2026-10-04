Šulc hraje s edémem v koleni, který měl léčit tři měsíce o berlích. Trenér Denia ho po červené kartě s Anglií hájí

V 62. minutě domácího zápasu s Anglií posuzoval rozhodčí u monitoru Šulcův skluz na Elliota Andersona. Zákrok přišel pozdě a s nohou vysoko. Původní žlutá se po přezkumu VAR změnila v přímou červenou kartu a Česko dohrávalo v deseti. Prohrálo 0:2 a připsalo si druhou domácí porážku během čtyř dnů. Šulc odcházel ze hřiště se skloněnou hlavou a do jednoho okamžiku se mu v tu chvíli slilo všechno, co ho trápí od jara.
Nula gólů za 258 minut, a přesto druhý nejlepší nahrávač Ligue 1
Za prvních pět ligových startů sezony 2026/27 odehrál Šulc v Lyonu 258 minut, v průměru necelých 52 na zápas. Gól v nich nedal, připravil ale tři. Podle statistického servisu Opta Analyst ho to v tu chvíli řadilo na druhé místo mezi nahrávači celé francouzské ligy. Tvořit tedy nepřestal, vázne mu zakončení.
Gólů navíc začalo ubývat už dřív. V sezoně 2023/24 jich nastřílel 22. O rok později jich bylo 20, i když odehrál 54 zápasů. V sezoně 2025/26 klesl na 15 gólů ve 42 utkáních. Asistence se přitom vyvíjely opačně: ze šesti vyskočily na čtrnáct a loni jich měl deset. Koleno se ozvalo až v květnu, na konci poslední zmíněné sezony. Pokles v zakončení se proto nedá svést jen na zranění.
Pět letošních zápasů je na pevné závěry málo. Nula v kolonce gólů je ale dosud nejvýraznějším bodem křivky, která klesá třetí rok po sobě.
Co v Toulouse odhalilo jedno lehké zvrtnutí
V rozhovoru pro Seznam Zprávy Šulc poprvé otevřeně mluvil o tom, co se s ním od jara děje. Lehké zvrtnutí v Toulouse v květnu odhalilo edém kosti v koleni. Ideální léčba by znamenala tři měsíce klidu a berle. Při nabitém programu nepřišla vůbec a Šulc dál nastupoval.
S vědomím, že koleno není v pořádku, odjel i na mistrovství světa. Podle svých slov ho podvědomě šetřil, pohybově se necítil a hlava začala pracovat proti němu. Vlastní výkon na turnaji shrnul větou „Nepředvedl jsem nic.“ Bál se výsledku magnetické rezonance a měl obavy o meniskus. Turnaj mu ještě zhoršila ruka v zápase proti Jižní Africe, po které soupeř kopal penaltu.
Na mistrovství by nejradši co nejdřív zapomněl. Potíže s kolenem ale podle něj trvají „dodnes“.
Trest platí na Španělsko, do Anglie ho trenér chce zpátky
Za poslední dva roky to bylo Šulcovo druhé vyloučení. První přišlo ve finále MOL Cupu 2024 proti Spartě. Tehdy šlo o druhou žlutou kartu, tedy o součet dvou napomenutí. Proti Anglii dostal přímou červenou za nebezpečný zákrok, kterou rozhodčí udělil až po přezkumu u monitoru. Obě situace mají jiný disciplinární základ a nedají se brát jako opakující se vzorec.
Santi Denia na tiskové konferenci označil vyloučení za klíčový moment zápasu. Šulce přitom nevinil: „Není to individuální chyba, to se ve fotbale stává. Věřím mu. Je to neskutečný hráč, pro tým velmi důležitý.“ Za Šulce se veřejně postavil hlavně on. Kapitán Ladislav Krejčí po utkání ocenil celé mužstvo, které podle něj v deseti „drželo tvář i pod tlakem“. Konkrétní obhajobu Šulce od spoluhráčů zdroje nezaznamenaly.
Automatický trest podle předpisů UEFA pro Ligu národů znamená, že Šulc vynechá zápas ve Španělsku. Denia zároveň řekl, že pro odvetu v Anglii s ním počítá.
Kolik hráčů by muselo zastat to, co Šulc dělá sám
Šulc v jedné osobě spojuje několik rolí. Hraje mezi liniemi, presuje bez míče, po ztrátě okamžitě napadá a zvládá různé ofenzivní posty. Denia sám připomněl, že Šulc „může hrát na více pozicích“. V českém kádru nikdo jiný všechny tyhle úkoly najednou neplní.
V podobných prostorech se nejvíc ukázal Adam Karabec, který dal gól Chorvatsku po akci Adama Hložka. Je to ale jiný typ hráče, víc čistý tvůrce než dříč. Kdyby Šulcovo koleno omezovalo další týdny, musel by Denia jeho práci rozdělit mezi dva, možná tři hráče.
O místo v sestavě Šulc v nejbližší době nepřijde. Trenér mu veřejně vyjádřil důvěru a tři asistence v Lyonu ukazují, že tvořit nepřestal. Edém, na který by ideálně stačily tři měsíce klidu a berle, má v koleni od května a podle svých slov se s ním potýká dodnes.