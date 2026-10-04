Nové čínské auto zaujme trh sotva na tři měsíce. Viceprezident BYD přiznal, že šílené tempo neukočírují ani oni

Che Č'-čchi svůj příspěvek publikoval v polovině července a oborová média ho okamžitě převzala. Popsal v něm ekonomiku, která se dá shrnout do dvou údajů. Vývoj jednoho nového modelu zabere přes dva roky a spolkne víc než 3,4 miliardy korun. Jakmile model dorazí k prodejcům, začíná odpočet do chvíle, kdy ho zastíní další premiéra, další kampaň a další auto, o kterém se zrovna mluví.
Čínské značky chrlí 3,6 premiéry denně, ani BYD to neukočíruje
Při tempu 3,6 uvedení nového modelu za den přibude za rok na čínském trhu zhruba 1 300 novinek. Slovo „staré“ v tomhle prostředí nepopisuje techniku. Auto koupené v lednu jezdí v dubnu stejně dobře jako první den, jen pozornost zákazníků, médií i dealerů mezitím odplula k něčemu novějšímu a z lednové senzace zbyl další řádek v ceníku.
Poměr čísel je přitom tvrdý. Zájem o čerstvý model podle Che Č'-čchiho nevydrží ani tři měsíce, takže trvá méně než osminu doby, kterou firma strávila jeho vývojem. Za každou takovou krátkou vlnu zájmu automobilka zaplatila víc než 3,4 miliardy korun. Tempo nazval „úplně šíleným“ a váhu tomu dává hlavně jeho pozice: BYD v první polovině roku 2026 prodal přes 1,8 milionu aut. Když takové tvrzení pronese manažer tržního lídra, nejde o stížnost poraženého, ale o popis stavu celého odvětví.
Pro představu, jak rychlé to je, poslouží evropská a japonská měřítka. Volkswagen Golf sedmé generace se prodával od roku 2012 do roku 2019 a v polovině té doby dostal velký facelift. Toyota Camry přešla na novou generaci až v listopadu 2023. Tam se životnost modelu počítá na roky, v dnešní Číně na čtvrtletí.
Od 27. srpna úřady prověřují, jak dlouho nová auta vydrží
Čínské ministerstvo průmyslu a informačních technologií (MIIT) spustilo 27. srpna 2026 spolu se třemi dalšími úřady celoroční akci, která se týká všech výrobců osobních aut. Zaměřuje se na konzistenci výroby, spolehlivost, životnost a testování nových technologií. Že stát začne zkoumat právě to, jak dlouho auto vydrží, je přímá reakce na zkrácené cykly: s každým měsícem uspořeným na vývoji ubývá i času na ověření.
Regulátor přitom přitvrzuje už od ledna. MIIT zpřísňuje podmínky, za kterých smí nový model na trh, včetně validačních zkoušek a pravidel pro bezpečnost softwarových aktualizací.
Povinné standardy pro kybernetickou bezpečnost, OTA aktualizace a záznam dat platí od roku 2024. Tlak na jejich dodržování teď sílí, protože automobilky podle dostupných informací vypouštějí novinky rychleji, než je stíhají důkladně testovat.
Ventil jménem export: mimo Čínu míří 44 % prodaných aut BYD
BYD si doma drží silnou pozici, marže ho ale tlačí. Ve druhém čtvrtletí 2026 vykázal první mezičtvrtletní růst zisku po více než roce a rozhodující podíl na tom měl zahraniční odbyt. Dodávky mimo Čínu meziročně vzrostly o 71 % na víc než 790 tisíc vozů, což odpovídá 44 % všech prodejů firmy.
Export tak automobilce dává to, co jí domácí trh bere, totiž čas. Zatímco v Číně se vlastní modely navzájem překrývají a ujídají si zákazníky, v Evropě, jihovýchodní Asii nebo Latinské Americe má každý z nich delší komerční život a investice se stihne vrátit.
Menší čínští výrobci podobnou pojistku nemají. Každý model, o který doma opadne zájem, pro ně znamená horší návratnost investice v řádu miliard.
Co pokrývá česká záruka BYD a co zastoupení neuvádí
Český zákazník nakupuje v jiném prostředí. Evropská nabídka BYD je výrazně užší než čínská a modely procházejí místní homologací. Distributor dává základní záruku 72 měsíců nebo 150 000 kilometrů, tedy šest let. Na trakční baterii platí 96 měsíců nebo 200 000 kilometrů a k tomu celoevropská asistenční služba. To, že model v čínském showroomu rychle zestárne, na platnosti záruky ani na servisu v Praze nic nemění.
Šestiletá záruka ovšem neřeší všechno. Pokud se domácí tempo přenese i na exportní trhy, což je při 44% podílu zahraničních dodávek pravděpodobné, může se evropský kupec dočkat rychlejšího střídání generací, než na jaké je zvyklý u zavedených značek. Pro majitele staršího modelu pak bude rozhodovat, jak dlouho výrobce udrží jeho auto v péči. Reálné čekací doby na náhradní díly ani délku softwarové podpory pro jednotlivé modely české zastoupení veřejně neuvádí.