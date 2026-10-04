Žluté Lamborghini bez motoru a s nosností 22 kilo. Dětský kočárek z limitky stojí v Británii 85 tisíc korun

Automobili Lamborghini představilo 27. srpna 2026 kočárek Reef AL Giallo. Výrobce ho řadí do kategorie „travel system“ a od kokpitu supersportu si bere, co se dalo. Má žlutou barvu modelu Huracán, prošití ve tvaru písmene Y známé z interiérů sportovních vozů a brzdový pedál, který by se hodil spíš k volantu než k madlu. V USA stojí 4 999 dolarů, v přepočtu přibližně 112 tisíc korun, takže Američané zaplatí téměř o třetinu víc než kupující v Británii.
Kočárek pro Lamborghini navrhla britská značka, která funguje od roku 1877
Kočárek navrhuje a prodává Silver Cross, jeden z nejstarších výrobců kočárků na světě. Lamborghini vystupuje jako licenční partner. Poskytuje ochranné známky a designový jazyk a dohlíží na to, aby výsledek vizuálně odpovídal značce. Automobilka sama projekt popisuje jako rozšíření svého designu mimo svět aut.
Spolupráce běží delší dobu. Vývoj podle Silver Cross začal v listopadu 2022 a trval přes dva roky. Jako první z něj vzešla oranžová edice Reef AL Arancio, která je dodnes v prodeji. Žluté Giallo výrobce označuje za druhou a zároveň poslední kapitolu série.
Kolik stojí tentýž podvozek bez žlutého prošití a italského erbu?
Za 2 995 liber dostane kupující balení o deseti dílech. Hlavní je korba, ve které smí novorozenec spát i celou noc. Pro starší dítě slouží sportovní sedák. K tomu patří zimní fusak, dvě pláštěnky, adaptéry pro připojení autosedačky, držák na pití, sluneční clona a moskytiéra. Maximální nosnost kočárku je 22 kilogramů.
Čtyřkolové odpružení, terénní kola odolná proti defektu, skládání jednou rukou a magnetickou přezku ale Silver Cross montuje i do modelu Reef 2 Space za 1 145 liber. Giallo stojí zhruba 2,6krát víc. I verze Reef 2 Special Edition s prémiovými materiály a bez omezeného nákladu vyjde na 1 395 liber, tedy na méně než polovinu ceny Gialla. Všechny tři modely mají stejné praktické parametry včetně nosnosti a úložného koše.
Giallo se od nich liší polykarbonátovou korbou s prošitím ve tvaru Y, ručně dokončenými detaily, hologramem pravosti a vyraženým číslem edice ve tvaru „1 di 500“. Zhruba 1 850 liber navíc oproti Reef 2 Space se tedy platí za vzhled, logo a pořadové číslo. Jízdní vlastnosti kočárku tahle částka nijak nezlepšuje.
Elektrickou pomoc do kopce nabízí kočárek o téměř polovinu levnější
Automobilové logo nemá jen Lamborghini. Německý Hartan prodává Mercedes-AMG GT² za 1 199 eur, zhruba za 30 tisíc korun. Kočárek má odpružená kola, ruční brzdu a kompaktní skládání. Korbu k němu ovšem kupující musí dokoupit zvlášť a limitovanou edici Hartan nevyrábí.
Výbavou se vysoká cena Gialla obhájit nedá. Bugaboo Fox 5 Renew stojí 1 099 liber, tedy něco přes třetinu toho, co Giallo. Cybex e-Priam za 1 600 liber je o téměř polovinu levnější a navíc má elektrický pohon pro jízdu do kopce. Ten nemá žádný kočárek s logem Lamborghini.
Česko mezi prodejními zeměmi chybí. Oranžovou edici tu prodávají za 109 990 Kč
Silver Cross zatím uvádí jako prodejní země Británii, USA, Řecko, Bulharsko, Uzbekistán a Spojené arabské emiráty. Oranžové Arancio přesto v Česku koupit jde, nabízí ho pražský obchod Trendy baby. Stejnou cestou se sem může dostat i Giallo. Kolik kusů by připadlo na český trh, značky nezveřejnily.
Přímý přepočet britské ceny dává zhruba 85 tisíc korun. Jediná tuzemská cenovka z téže série je ale o 25 tisíc korun vyšší, tedy téměř o 30 procent. Přepočet podle kurzu je proto při odhadu české ceny slabé vodítko. Silver Cross hlásí, že má Giallo skladem, a expedici plánuje na říjen 2026.