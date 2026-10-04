Zlínští Berani jsou poslední a na zimák chodí skoro o třetinu méně lidí. Klub prý volá hráče, které sám pustil

Do sobotního utkání v Havířově 3. října jdou Berani s bilancí dvou výher, jedné porážky v prodloužení a šesti proher v základní hrací době. Tu poslední utrpěli doma s Třebíčí. Čtrnáctá příčka v Maxa lize je přímé sestupové pásmo. Tam se tým propadl v sezoně 2026/27, do které vedení vstupovalo s veřejně ohlášenými ambicemi.
Gólů dali Berani stejně jako loni. Kde se ztratily body?
Nejpřesnější měřítko nabízí loňský podzim. Po devátém kole sezony 2025/26 byl Zlín sedmý a patřil do horní poloviny tabulky. Letos po stejném počtu zápasů uzavírá pořadí.
Skóre ukazuje, kde se body ztratily. Loni měl Zlín v tuto chvíli 23:27, letos má 23:33. Vstřelených branek je přesně stejně, rozdíl ve skóre tak jde celý na vrub obrany. Loni tým inkasoval v průměru tři góly na zápas, letos zhruba tři a dvě třetiny.
Městských 12,9 milionu korun pro klub z posledního místa
Nedostatkem peněz se zlínská krize vysvětlit nedá. Zastupitelé v červnu 2026 schválili společnosti Berani Zlín příplatek 12,9 milionu korun. Rozpočet na sezonu se pohybuje kolem 80 milionů, takže městský příspěvek z něj pokrývá zhruba šestinu. Radnice ve firmě drží 79procentní podíl a hokej je tedy z většiny jejím podnikem.
Obsazené má klub i řídicí posty. Jednatelem je Jan Pravda, sportovním manažerem Jaroslav Balaštík a sportovnímu úseku radí jako konzultant zkušený Zdeněk Venera.
Slabým místem je skladba kádru. V dubnu klub oznámil odchod osmi hráčů včetně odchovance Michala Gaga. V květnu představil nové jádro týmu kolem kapitána Petra Holíka. Podle sekundárních reportáží teď vedení oslovuje hráče, které v létě samo pustilo. Pokud se to potvrdí, letní plánování selhalo a klub o jejich návratu jedná z poslední příčky, kde má nejslabší vyjednávací pozici.
Loni klub vyměnil trenéra za necelé dva týdny
Peter Oremus vede tým od loňského podzimu. V sezoně 2025/26 Zlín po výsledkové krizi 11. listopadu odvolal Jána Pardavého a o dvanáct dní později, 23. listopadu, posadil na lavičku Oremuse. Z dostupných informací nevyplývá, že by sobotní Havířov byl pro současného trenéra rozhodující zápas. Loňský postup ale ukazuje, že vedení o trenérovi umí rozhodnout během několika dní.
Tabulka zatím nic neuzavřela. Na jedenáctý Sokolov ztrácí Zlín jediný bod a třináctý Chomutov má bodů stejně, před Berany ho drží jen lepší skóre. V takhle namačkaném pásmu může tým během dvou tří týdnů vyskočit, ale stejně rychle může ztratit kontakt se soupeři. Ve spodní části tabulky se tísní i Slavia Praha a Havířov, tedy sobotní soupeř.
Na zápas za sedmdesát korun přišlo o šest set lidí méně
Srovnatelné domácí utkání loni sledovalo 1 947 diváků, letos jen 1 312. Na zimák tedy přišlo o 635 lidí méně, skoro o třetinu.
Na ceně to neleží. Stání vyjde na 70 korun, místo k sezení v kategorii A na 220 korun, takže vstupné zůstává lidové. Fanoušci, kteří přestali chodit, reagují na výsledky na ledě.
Sestup do 2. ligy by klubu přinesl slabší soupeře, menší mediální pozornost a nižší zájem sponzorů. Zvýšil by i tlak na městský rozpočet, protože většinovým vlastníkem klubu je radnice, která mu letos přidala 12,9 milionu korun.