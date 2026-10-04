Elektromobil z domácí zásuvky v Česku poráží LPG, které tlačí Dacia. Stovka kilometrů vyjde na 110 Kč místo 147

Nejpřehlednější srovnání nabízí oficiální polský podklad za čtvrté čtvrtletí 2025. U středních SUV a crossoverů v něm stovka kilometrů na LPG stojí 20,51 zł a s elektromobilem nabíjeným doma 20,57 zł. Rozdíl šesti grošů je v praxi nulový. Výpočet počítá se spotřebou 7,8 litru LPG po 2,63 zł za litr. U elektromobilu vychází ze spotřeby 17 kWh po 1,21 zł za kWh.
Proč z polské remízy dělají české ceny rozdíl téměř 38 korun
Pro Česko je výchozím údajem lednová průměrná cena elektřiny v sazbě D02d, kterou Český statistický úřad uvádí ve výši 6,43 Kč za kWh. Auto se spotřebou 17 kWh na stovku, se kterou počítá i polský podklad, tak při domácím nabíjení zaplatí 109,31 Kč. Zaokrouhleno je to zhruba 110 Kč, tedy částka, kolem které se debata o levném LPG točí.
Pro LPG lze sestavit obdobný výpočet. Polská spotřeba 7,8 litru na stovku. Při české ceně 18,84 Kč za litr z ní vychází zhruba 147 Kč. Jde o kříženec dvou zemí, protože spotřeba patří polskému střednímu SUV a cena českým čerpacím stanicím, a pro konkrétní model Dacie je výsledek proto jen orientační. Drobná odchylka ve spotřebě by ovšem rozdíl nesmazala. Aby auto na LPG dorovnalo elektromobil nabíjený doma, muselo by spotřebovat zhruba o dva litry méně, tedy kolem 5,8 litru na stovku.
V Polsku je LPG vůči elektřině levnější. Kurz ČNB ze 17. března 2026 činil 5,72 Kč za złoty. Litr LPG za 2,63 zł tak odpovídá zhruba 15 Kč. Kilowatthodina za 1,21 zł vychází na 6,92 Kč, tedy o něco dráž než v české sazbě D02d. Polská stovka s elektromobilem nabíjeným doma po přepočtu stojí asi 117,7 Kč.
Veřejná nabíječka cenu stovky víc než zdvojnásobí
Tentýž polský dokument počítá i s nabíjením mimo domov na placených veřejných stanicích. Stejné SUV tam za stovku zaplatí 45,22 zł, což je zhruba 2,2násobek domácích 20,57 zł. Po přepočtu kurzem 5,72 Kč za złoty to dělá přibližně 259 Kč.
Rozdíl mezi domácím a veřejným nabíjením je v celém srovnání největší. Kdo bez dalšího napíše, že elektromobil jezdí za 110 Kč, popisuje jen majitele vlastní zásuvky. Řidič odkázaný na veřejné stanice v polském výpočtu platí za stovku víc než dvakrát tolik co auto na LPG.
Polský podklad přitom pomalé AC a rychlé DC nabíjení nerozlišuje a obě vyjadřuje jedním číslem.
Kufr zůstává celý a dojezd přesahuje 1 200 kilometrů
Auta na LPG prodávají v Česku přímo výrobci v továrních verzích. Dacia jich nabízí pět: Sandero, Sandero Stepway, Jogger, Duster a Bigster. Ceny začínají na 339 900 Kč a končí na 556 900 Kč. Renault k nim přidává Clio od 434 000 Kč. Captur na LPG stojí od 536 000 Kč. Oficiální weby obou značek tak ukazují sedm položek, které po sloučení Sandera a Sandera Stepway tvoří šest modelových řad. Při takové šíři je LPG v showroomu běžná volba.
Nádrž na LPG Dacia umísťuje do prostoru určeného pro rezervu, objem zavazadlového prostoru proto zůstává stejný. Kombinovaný dojezd uvádí přes 1 200 kilometrů, u některých modelů i přes 1 500. Tento údaj sčítá obě nádrže a kolik auto ujede na samotné LPG, výrobci obvykle nezveřejňují. Pro srovnání s elektromobilem je to slabé místo, protože náklady na stovku z výpočtu výše platí jen pro jízdu na LPG.
S tankováním potíž není. Veřejné přehledy uvádějí v Česku 963 míst s LPG, Česká asociace LPG mluví o zhruba 950 čerpacích stanicích.
Co polská statistika registrací za rok 2025 o LPG neprozradí
Tvrzení, že LPG bere showroomy útokem, polská data nepodpírají. Přehled ACEA za Polsko za leden až prosinec 2025 uvádí 43 311 registrací bateriových elektromobilů. Kategorie OTHERS, do které ACEA řadí širší skupinu alternativních paliv, měla 19 177 registrací. Elektromobilů se tedy registrovalo víc než dvakrát tolik.
Samotné LPG navíc v přehledu odděleně nefiguruje. Do kategorie OTHERS patří i auta s palivovými články, vozy na zemní plyn, na E85 či etanol a na další paliva. Kolik z 19 177 aut jezdí na LPG, z přehledu vyčíst nelze. Celá kategorie OTHERS meziročně vzrostla o 15,7 procenta.