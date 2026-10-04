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Ručníky po třech použitích a lůžkoviny po dvou týdnech: kdy je čas na praní podle hygieniků

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Džíny, mikiny ani vlněné svetry nemusí po jediném dni putovat do koše na prádlo. Pevné kalendářní tabulky v praxi selhávají, protože ignorují složení textilu i intenzitu pocení. O tom, zda oděv vyžaduje pračku, rozhoduje přímý kontakt s tělem, typ vlákna a možnost látky důkladně vyvětrat.
Čisté bílé osušky a ručníky pověšené v koupelně na kovovém držáku

Čisté bílé osušky a ručníky pověšené v koupelně na kovovém držáku

Zdroj: Tony Webster / Wikimedia / CC BY 2.0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 04.10.2026 17:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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