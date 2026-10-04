Fanoušci Plzně nechápali, proč jim reprezentant Hubník utekl do Olomouce. Kvůli synovi oželel plat 2,5 milionu

Roman Hubník tehdy patřil k pilířům plzeňské obrany, pravidelně nastupoval v základní sestavě a v reprezentaci měl za sebou třicet startů. Viktoria ho uvolnila na hostování do konce podzimu, a to do Sigmy Olomouc, ve které fotbalově vyrostl a která tou dobou bojovala o udržení v lize. Pro fanoušky na západě Čech to byl odchod bez zjevného důvodu a podle SportyŽivě vyvolal tolik otázek, že vedení klubu muselo veřejně vysvětlit, co za ním stojí.
Klub musel vydat prohlášení. O rozvodu v něm nepadlo ani slovo
Generální manažer Viktorie Adolf Šádek na klubovém webu přiznal, že ztráta jedné z opor a osobností kabiny až do konce podzimu nikoho v Plzni netěší. Zároveň zdůraznil, že klub má s Hubníkem od jeho příchodu do Štruncových sadů férový a osobní vztah. Hráč podle něj chtěl být v následujících týdnech a měsících blízko rodině a Viktoria mu vyhověla.
Hubník ve vlastním prohlášení napsal, že Plzeň opouští s těžkým srdcem a že klub i jeho fanoušky čekají velké zápasy v Evropě i doma. Sám prý potřebuje být co nejblíž rodině v Olomouci a je vděčný, že mu vedení vyšlo vstříc. Slíbil, že zůstane se spoluhráči i vedením v kontaktu a bude Viktorii fandit.
Víc neprozradil.
Kolik Hubníka stála cesta za synem Patrikem
Odchodem přišel o roční plat 2,5 milionu korun, o vyhlídku na ligový titul a o působení v týmu ve chvíli, kdy byl v životní formě. Hráč na vrcholu výkonnosti tak přestoupil z klubu mířícího do evropských pohárů do mužstva, které hrálo o záchranu, což byl sportovně sestup o několik pater.
Skutečným důvodem byl jeho syn Patrik. Hubník se pustil do sporu s manželkou Lucií a rozvod podle SportyŽivě viděl jako jedinou cestu ze situace, ve které se rodina točila v kruhu. Chtěl tím syna ochránit před údajnými intrikami a neustálými překážkami, které mu měly bránit v kontaktu s ním. Boj pro něj podle SportyŽivě skončil úspěšně.
Po návratu do Plzně přibyl titul, na Hané pak obchod s motorkami
V Olomouci zůstal půl roku. Pak se vrátil do Viktorie a získal s ní další mistrovský titul. Že klub v roce 2015 sáhl po hostování, a ne po přestupu, se tak vyplatilo oběma stranám: Plzeň dostala zpět oporu obrany a Hubník místo v týmu, který vyhrával.
Celkem má podle SportyŽivě čtyři ligové tituly, jeden se Spartou a tři s Viktorií. V soukromí se mu mezitím otevřela nová kapitola. Nedávno se oženil s podnikatelkou Valerií a spolu otevřeli na Hané obchod s motorkami.