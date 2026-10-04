Real Madrid udal Barcelonu u UEFA a přiložil 500 stran. Kvůli kauze Negreira jí hrozí vyřazení z Ligy mistrů

Florentino Pérez 12. května 2026 veřejně oznámil, že Real Madrid dal dohromady rozsáhlý spis, a celou věc nazval „největším skandálem v dějinách fotbalu“. Disciplinárním orgánům UEFA spis odešel 17. června. Že v Nyonu skutečně leží, se veřejnost dozvěděla až 1. října, a to oklikou: z prohlášení Barcelony, podle kterého UEFA převzala „značné množství dokumentů“ a posoudí je v rámci vyšetřování, které dosud neskončilo. Barcelona tak hraje Ligu mistrů a její další účast mezitím závisí na tom, jak inspektoři naloží s materiálem od největšího rivala.
Přes sedm milionů eur pro místopředsedu rozhodcovské komise
Kauza vypukla v roce 2023, kdy španělská média zveřejnila, že Barcelona dlouhá léta posílala peníze Josému Maríi Enríquezi Negreirovi. Ten byl místopředsedou španělské rozhodcovské komise, tedy orgánu, který řídí sudí v lize. Podle deníku EL PAÍS dostal celkem 7,3 milionu eur, v přepočtu asi 183 milionů korun. Platby podle listu přicházely zhruba od roku 2011 do roku 2018, takže pokrývají několik ligových ročníků.
Barcelona od začátku tvrdí, že platila za technické poradenství a za rozbory práce rozhodčích. Jako důkaz předložila 629 zpráv o rozhodčích, 43 CD a čtyři další dokumenty. Španělské soudy to zatím nepovažují za dost přesvědčivé, aby případ odložily.
Přípravné řízení běží dodnes. Soudkyně 1. září 2026 zamítla další půlroční prodloužení vyšetřování a zároveň nechala ve hře listopadové výslechy. Podle deníku AS jsou na 13. listopadu naplánované dvě klíčové svědecké výpovědi, po kterých mají přijít podání obžaloby i obhajoby. Souběžně vzniká už třetí soudně lékařský posudek na Negreirův zdravotní stav, který zpochybňuje, zda je vůbec schopen stanout před soudem.
Proč Real Madrid poslal svůj spis zrovna v červnu
Real vstoupil do případu, který UEFA nikdy neuzavřela. Disciplinární inspektory jmenovala 23. března 2023, čtyři dny po prvních zprávách v médiích. V červenci téhož roku pustil odvolací orgán UEFA Barcelonu do ročníku 2023/24 jen provizorně a výslovně si ponechal právo o jejím připuštění rozhodnout znovu. Barcelona tedy od té doby hraje v Evropě s otevřenou výhradou.
V komuniké ze 17. června Real uvedl, že UEFA předává „silné důkazy“ o dlouhodobých platbách, které byly netransparentní a jejichž zdůvodnění nejde ověřit. Podání podle klubu míří na samostatnou sportovní odpověď, která má stát vedle státní justice. Ve španělském trestním řízení vystupuje Real jako takzvaná acusación particular, tedy jako aktivní poškozená strana. V létě 2026 u soudu dosáhl toho, že Barcelona musela vydat další interní finanční podklady.
Termín odeslání odpovídá kalendáři UEFA. V červnu evropská federace rozhoduje, které kluby připustí do další sezony, a článek 4 pravidel Ligy mistrů je ustanovení, podle kterého může klub prohlásit za nezpůsobilý.
Nejdřívější sezona, kterou může Barcelona v Lize mistrů vynechat
Klíčový je článek 4.02 pravidel Ligy mistrů pro ročník 2026/27. UEFA podle něj může klub vyřadit ze soutěže, pokud nabude přesvědčení, že se přímo nebo nepřímo podílel na ovlivňování výsledků. Takové rozhodnutí platí na jednu sezonu. Disciplinární řád UEFA navíc obecně počítá i s vyloučením z budoucích soutěží nebo s odebráním titulu.
Řadu věcí, které se v debatě o Barceloně objevují, ale UEFA udělat nemůže. Domácí tituly jí nesebere, protože LaLiga patří pod španělskou federaci a tabulky Primera División evropský orgán přepisovat nesmí. Staré zápasy se znovu hrát nebudou, protože disciplinární řád UEFA uvádí, že stížnosti podané po skončení dané fáze soutěže zpravidla sportovní výsledek nemění.
Ani letošní sezona v ohrožení není. Barcelona hraje Ligu mistrů 2026/27 běžně a UEFA ji v srpnu 2026 vedla mezi řádnými účastníky. Pokud prověrka skončí rozhodnutím o nezpůsobilosti, nejbližší ročník, kterého by se týkalo, je 2027/28.
Osm let bez evropských pohárů dostal za ovlivňování zápasů FK Pobeda
Historie UEFA ukazuje, že v kauzách ovlivňování zápasů dokáže trestat tvrdě. Makedonský FK Pobeda dostal v roce 2010 osmiletý zákaz startu v evropských soutěžích. Lotyšský FK Ventspils v roce 2021 o rok kratší, tedy sedmiletý. Nejbližší Barceloně je případ albánského Skënderbeu, který v roce 2016 do Ligy mistrů nepustili podle článku 4.02, tedy podle stejného ustanovení, o kterém se teď mluví v souvislosti s Barcelonou.
Často zmiňované srovnání s Manchesterem City k věci nesedí. City čelí obvinění z porušení finančních pravidel a z nepřesného vykazování, což je otázka dodržování předpisů. Kauza Negreira patří do jiné kategorie, protože jde o integritu soutěže a podezření z ovlivňování rozhodčích, na které UEFA uplatňuje jiná pravidla.
Barcelona tvrdí, že od UEFA nedostala nový dotaz ani stížnost Realu
Prohlášení Barcelony z 1. října 2026 obsahuje jen málo konkrétního. Klub v něm uvádí, že mu inspektoři UEFA neposlali žádný nový požadavek a nepředali mu ani podání Realu. Současně přiznává, že vyšetřování z roku 2023 nebylo formálně ukončeno. Barcelona dál trvá na tom, že platby Negreirovi byly řádnou poradenskou službou, a opírá se o vlastní compliance report z dubna 2023.
Tvrzení, že klub o ničem neví, má slabé místo v kalendáři. Pérez o chystaném spisu mluvil veřejně už v květnu, takže na Camp Nou o krocích Realu věděli s předstihem přes čtyři měsíce. Barcelona podle vlastních slov k říjnu 2026 neznala procesní obsah madridského podání ani další postup UEFA. Španělský soud mezitím míří k listopadovým výslechům a pětisetstránkový spis Realu zůstává u disciplinárních inspektorů UEFA.