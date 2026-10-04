Úsporný Peugeot 408 v Česku skoro nikdo nechce. V Severní Makedonii přitom vyhrál měsíční žebříček prodejů

Za posledních dvanáct měsíců se v Česku zaregistrovalo 215 kusů Peugeotu 408, v srpnu 2026 jen 23. Česká pobočka značky v srpnové tiskové zprávě uvedla, že červenec byl pro tento model letošním maximem, konkrétní číslo k tomu ale nepřidala. Ve stejné době se o 408 psalo jako o hitu. V Severní Makedonii totiž v prosinci 2025 vedla měsíční žebříček nových osobních aut a v lednu 2026 skončila druhá, hned za Citroënem C3.
Na senzaci v Severní Makedonii stačilo pár desítek registrací
Severní Makedonie za první pololetí 2026 zaregistrovala 3 730 osobních aut. Český trh jich za stejné období přijal 149 957, je tedy zhruba čtyřicetkrát větší. Na trhu takové velikosti stačí k přesunu na vrchol tabulky jednotky až desítky aut navíc a měsíční pořadí se podle toho přelévá. Data analytické firmy CE Auto, která zveřejnil server BestSellingCarsBlog, to ukazují dobře. Od února převzala měsíční i průběžné vedení Toyota Corolla. Od března do června se na čele střídaly Corolla, Škoda Kamiq a Citroën C3. Za období od ledna do července zůstala Corolla průběžnou jedničkou celého trhu.
Peugeot 408 se do první desítky vrátil v červenci. Celá značka Peugeot v tom měsíci prodala v Severní Makedonii 35 osobních aut, takže model 408 se mezi deset nejprodávanějších vozů země dostal s počtem kusů, který nemohl být vyšší než 35. Makedonský web Peugeotu navíc nabízí 408 ve verzi 1.6 EAT8 s výkonem 215 koní od 29 990 eur. Při kurzu ČNB 24,415 Kč za euro to dělá zhruba 732 tisíc korun, výbava se ovšem s českým ceníkem přesně srovnat nedá.
Pro pořádek: Severní Makedonie není členským státem Evropské unie. Je kandidátskou zemí a o vstup usiluje už řadu let.
Spotřebu 2,6 litru má jen plug-in hybrid za 985 tisíc
Údaj 2,6 až 2,9 l/100 km patří výhradně verzi Plug-in Hybrid 240. Tento plug-in hybrid má kombinovaný výkon 240 koní a podle české specifikace ujede na elektřinu 80 km. Spotřeba je vážená hodnota podle normy WLTP, která počítá s plně nabitou baterií. Kolik auto skutečně spálí, proto rozhoduje hlavně to, jak často ho majitel připojuje do zásuvky.
Verze Hybrid 145, kterou do zásuvky zapojit nejde, má oficiální spotřebu 5,0 až 5,1 l/100 km, tedy téměř dvojnásobnou. Stojí přitom od 689 000 Kč, zatímco plug-in hybrid začíná na 985 000 Kč. Za nízkou katalogovou spotřebu tak kupec připlácí 296 tisíc korun a tu spotřebu dostane jen tehdy, když bude baterii pravidelně dobíjet.
Kdo nemá kde nabíjet, ušetří s Corollou skoro 400 tisíc
Toyota Corolla Sedan stojí od 598 900 Kč a podle údajů výrobce jezdí za 4,4 až 4,7 l/100 km bez jakéhokoli dobíjení. Proti plug-in hybridu 408 je levnější o 386 100 Kč. Proti verzi Hybrid 145 je levnější o 90 100 Kč a zároveň má nižší oficiální spotřebu.
Plug-in hybrid dává smysl tomu, kdo má kde pravidelně nabíjet a denní trasy vejde do 80 km elektrického dojezdu. Pro ostatní je cenovka 985 tisíc korun příplatek za techniku, kterou nevyužijí. Pokud Corollu porovnáme s Hybridem 145, vychází výhodněji na pořízení i podle oficiální spotřeby. Peugeot proti ní může postavit jen design a výbavu kabiny.
Čím chce 408 v kompaktní třídě obhájit vyšší cenu
Peugeot 408 je fastback s posezem crossoveru. V kompaktní třídě, kde konkurence volí většinou klasický sedan nebo SUV, je to neobvyklá kombinace. Karoserie má tvar kupé, sedí se ale výš než v běžném sedanu. Uvnitř je peugeotovský i-Cockpit s malým volantem a vysoko umístěnými přístroji.
Přední sedadla mají certifikaci AGR pro ergonomii páteře. Ve vyšších výbavách mají elektrické nastavení s pamětí, vyhřívání a pneumatickou masáž. Panoramatický kokpit a materiály míří nad běžnou kompaktní třídu. Corolla nabízí vzdušnější kabinu, dvouzónovou klimatizaci a vyhřívaný volant a na prémiový dojem nesází.
Kdo chce Peugeot 408 v Česku pořídit pod oficiální startovní cenou, najde na webu značky ve skladové akci občas kusy od 679 tisíc korun.