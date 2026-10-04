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Úsporný Peugeot 408 v Česku skoro nikdo nechce. V Severní Makedonii přitom vyhrál měsíční žebříček prodejů

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Rekordní spotřeba, kterou Peugeot u modelu 408 uvádí, platí jen pro jednu verzi a jen s nabitou baterií. Balkánské prvenství zase vysvětluje hlavně aritmetika malého trhu. Co z toho plyne pro českého kupce, ukazují ceníky.
Úsporný Peugeot 408 v Česku skoro nikdo nechce. V Severní Makedonii přitom vyhrál měsíční žebříček prodejů

Úsporný Peugeot 408 v Česku skoro nikdo nechce. V Severní Makedonii přitom vyhrál měsíční žebříček prodejů

Zdroj: Foto: Newblogprincipal - licence Public domain
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.10.2026 19:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Auto

Novinky, rady a zajímavosti ze světa automobilů. Od nových modelů a technologií přes praktické tipy pro řidiče až po příběhy legendárních vozů, motorsport a proměny automobilového trhu.

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