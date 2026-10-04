Dva výbuchy během minuty: ruští vojáci v Doněcké oblasti naložili raněného a vjeli do další magnetické pasti

Video se objevilo začátkem října 2026 na telegramovém kanálu Vojna18 a později ho popsal ukrajinský server Censor.NET. Na neurčeném úseku silnice v Doněcké oblasti jede několik ruských vozidel, když pod jedním z nich exploduje nálož. Posádka vystoupí a jednoho zraněného muže kamarádi přenesou do jiného auta. Pak všichni nasednou a vyrazí dál po téže trase. Zhruba za minutu přijde druhý výbuch a kolona má dalšího raněného.
Mina, které stačí, že nad ní projede kus kovu
Že v obou případech vybuchly magnetické miny, uvádějí jen autoři původního příspěvku. Záznam sám typ nálože neprozrazuje a Censor.NET k tomu žádné vlastní ověření nepřidává, takže tuhle část příběhu je potřeba brát jako tvrzení jedné strany. Označení „magnetická past“ navíc neoznačuje konkrétní zbraň z katalogu. Popisuje způsob, jakým se mina spouští.
Běžná protivozidlová mina potřebuje tlak, takže kolo nebo pás musí najet přímo na ni. Magneticko-influenční mina má senzor, který zachytí změnu magnetického pole při průjezdu obrněného vozidla, a odpálí se bez jakéhokoli dotyku. Ženevské mezinárodní centrum pro humanitární odminování (GICHD) ve své příručce k výbušninám na Ukrajině uvádí, že tak fungují například ruské miny řady PTM-3 a PTM-4, určené k zásahu spodního pancíře.
Jejich zapalovač běží na baterii a reaguje na kovovou hmotu v okolí. Mina proto nemusí ležet přesně ve vyjeté koleji a najít ji dřív, než vybuchne, je těžší než u tlakového typu. Na zásobovací trase, kudy auta jezdí opakovaně, z toho plyne trvalé ohrožení každého dalšího průjezdu.
Proč posádka po výbuchu nezastavila a jela dál stejnou cestou?
Video odpověď nedává. Z toho, co je na něm vidět, vojáci po prvním zásahu dali přednost rychlému odvozu raněného před zajištěním okolí. Předpisový postup je přitom jiný: zastavit, nechat trasu prověřit ženisty, vyznačit bezpečný průchod a teprve pak se pohnout. Americká armáda ve své analýze poučení z ukrajinské protiofenzivy v roce 2023 označila právě průzkum, odstranění a ověření za kroky, na kterých v zaminovaném terénu závisí přežití.
Na doněcké silnici ale stání v klidu skoro nepřichází v úvahu. Doněcká oblastní správa v létě 2026 otevřeně popisovala „boj o logistiku“, ve kterém je každé zastavené vozidlo cílem pro FPV drony. Posádka tak volila mezi dvěma riziky a dala přednost tomu, které na ni podle zkušenosti číhalo ve vzduchu. Druhý výbuch ukázal, že na zemi bylo stejně vážné.
Cesty ke Kostiantynivce a Časiv Jaru se podle oblastní správy musejí krýt protidronovými sítěmi.
Druhá mina počítá s autem, které přijede pro raněné
Britský institut RUSI ve studii o tom, jak se na Ukrajině vyvíjí boj spojených sil, popisuje, že ukrajinské jednotky běžně minují očekávané směry útoku i zásobovací trasy. Miny přitom kladou i na dálku pomocí dronů. Takové zaminování zatlačí pohyb protivníka na předvídatelné cesty a zpomalí jeho přesuny i zásobování. Každé další použití stejné silnice pak znamená nové riziko.
Nejdůležitější je spojení min s drony. Drony brání tomu, aby se kolona po zásahu zastavila a nechala trasu prohledat. Miny zase trestají, když jede dál bez průzkumu. Video z Doněcké oblasti zachycuje přesně tuto dvojí past v malém. První nálož zasáhne vozidlo, druhá čeká na to, co pojede za ním: evakuační auto, posily nebo zásobovací konvoj.
V tomto případě to byla stejná skupina, která právě odvážela prvního zraněného.
Nejzaminovanější kraj Ukrajiny a role, kterou v něm hraje Česko
Místní správa považuje Doněckou oblast za území Ukrajiny nejvíc zamořené výbušnými prostředky. Kromě min v zemi obě strany používají nástražné nálože na dronech, samodestrukční mechanismy a improvizované výbušniny. Agentura Reuters v červnu 2026 popsala, že ukrajinské údery na zásobovací linie zvyšují tlak na ruské velení operací kolem Kostiantynivky.
Jednotlivý incident nemusí zničit celou kolonu, aby měl účinek. Když každý řidič musí počítat s nálož pod koly, přesuny se zpomalí. Trasy je třeba měnit častěji, takže se zásobovací cesty prodlužují. Ženijní průzkum zabírá čas a lidi, kterých má fronta málo. Každé vozidlo, které na otevřené silnici přece jen zastaví, se navíc stává cílem pro dron, který mohl nad místem kroužit už od prvního výbuchu.
Česko se do tohoto boje zapojuje nepřímo. Přes muniční iniciativu se podle generálního tajníka NATO Marka Rutteho na Ukrajinu dostalo přes čtyři miliony střel. Česko se podílí i na výcviku ukrajinských vojáků, mimo jiné v ženijní a dělostřelecké koalici. Žádné veřejně potvrzené české dodávky magnetických min neexistují. Vláda zároveň výslovně uvádí, že kvůli mezinárodním závazkům Ukrajině nedodává kazetovou munici.