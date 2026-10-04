Unie se rozpadne sama a Rusko nemusí hnout prstem, tvrdí Putin. Evropa je prý vůči Moskvě tvrdší než Washington

Nejcitovanější věta letošního Valdajského diskusního klubu padla 1. října 2026 na plenárním zasedání v Moskevské oblasti, kde Putin odpovídal na dotazy mezinárodních expertů. Jeden z nich se zeptal, jestli by pro Rusko nebylo výhodnější Evropskou unii „rozvalit“ a jednat s každou zemí zvlášť. Putin odpověděl okamžitě: „To není potřeba, rozpadnou se sami.“ Z celého čtyřdenního setkání si svět odnesl tuhle pohotovou repliku z diskuse. Programový projev zůstal ve stínu. Jediná krátká odpověď v sobě přitom nese výhrůžku, obhajobu Moskvy i snahu rozšířit trhliny mezi západními spojenci.
O kolik má podle Evropské komise letos vyrůst ekonomika Unie
Valdajský klub funguje od roku 2004 a Putin ho od začátku používá k vysílání strategických signálů zahraničním pozorovatelům i ruským elitám. Na rozdíl od tiskové konference tu má několik hodin na rozvinutí celého ideologického rámce. Letošní, 23. ročník probíhal od 28. září do 1. října pod názvem „Odpovědnost za budoucnost: hranice možného, nebo neomezené možnosti?“ a vyvrcholil plenárním zasedáním s ruským prezidentem.
Putinův pohled na Unii se za čtrnáct let výrazně posunul. V roce 2012 psal, že Rusko má zájem na „silné EU“ a na společném prostoru od Atlantiku po Pacifik. Ještě na loňském Valdaji Unii popsal jako silné, i když „vadnoucí“ centrum civilizace. Letos už otevřeně předpovídá její rozpad.
Předpověď stojí na skutečných potížích: pomalém růstu, energetickém šoku a sporech mezi členskými státy. Jarní prognóza Evropské komise pro rok 2026 ale ukazuje ekonomiku, která zpomalila a dál roste. Počítá s růstem o 1,1 procenta, tedy s hospodářstvím, které se pořád zvětšuje. Inflace kolem 3,1 procenta znamená, že zdražování Evropany dál trápí. Nezaměstnanost se podle stejné prognózy drží okolo šesti procent.
Baltské moře, zadržené lodě a slova politiků jako Putinovy důkazy
Na otázku o rozbíjení Unie Putin nejdřív odpověděl, že Rusko nic takového nechystá a chce „jen stavět a spolupracovat“. Hned nato popsal uvnitř Unie jakýsi „diktát“, podle něj horší než za Sovětského svazu. Jednotlivým zemím prý „někdo“ zakazuje budovat vztahy s Ruskem. Koho tím myslel, neupřesnil. Obvinění bez jména se nedá ověřit ani vyvrátit, a proto se v propagandě dobře hodí.
Druhá linka vystoupení se týkala Spojených států. Evropské země podle Putina vedou vůči Rusku tvrdší politiku než Washington. Opíral to o tři věci: veřejné výroky evropských politiků o přípravě na válku s Ruskem, vojenská cvičení v Baltském moři a zadržování ruských plavidel. Všechny tři se odehrávají na hranici, kterou Evropa s Ruskem sdílí. Taková politika je pak víc vidět, protože se odehrává přímo za ruskými dveřmi.
Spojené státy mezitím udržují vlastní rozsáhlý sankční režim vůči Rusku a americká vojenská pomoc zůstává pro Ukrajinu klíčová. Washington tedy z tlaku na Moskvu necouvl, Putin ho jen ze svého obvinění vynechal. Srovnání tak má jediný účel: rozdělit Západ a vinu za konflikt přesunout z Washingtonu do evropských metropolí.
Nabídka smíru přichází do Evropy, která poslala Ukrajině přes 200 miliard eur
Putin také prohlásil, že Rusko je připraveno obnovit vztahy s Evropou bez předběžných podmínek. Ve stejném vystoupení znovu varoval, že přímý útok na ruské území by znamenal nasazení „všech zbraní“, které má Rusko k dispozici. Nabídka smíru vyslovená jedním dechem s výhrůžkou funguje jako vyjednávací pozice a jako PR. Diplomatický průlom z ní nevyplývá.
Evropa navíc letos jednala opačným směrem. Unie v roce 2026 přijala už 20. a 21. sankční balík proti Rusku. Bez změny na bojišti nebo v sankční politice samotná slova o novém začátku vztahy neobnoví. Evropská podpora Ukrajině mezitím přesáhla 200 miliard eur.
Muniční iniciativa i sankce: Česko stojí tam, kam Putin míří
Podle Putinových měřítek Česko spadá mezi evropské státy, které podle Moskvy „živí válku“. Vláda v lednu 2026 potvrdila, že muniční iniciativa pro Ukrajinu bude pokračovat. Bezpečnostní rada státu se zabývala obranou kritické infrastruktury a Česko se plně zapojuje do sankcí proti Rusku.
Odcizení obou zemí je vidět i v obchodu. Český vývoz do Ruska v roce 2025 klesl o 24,6 procenta.