Do půlnoci do postele, připomněl synům Gary Speed. Bývalý trenér Walesu ve 42 letech zemřel bez dopisu na rozloučenou

Psal se rok 2011 a Gary Speed odcházel s manželkou Louise večer na večírek. Doma zůstali jejich synové, čtrnáctiletý Ed a o rok mladší Tommy, kteří si pozvali pár kamarádů. Otec jim mezi dveřmi jen připomněl, kdy mají jít spát, a nic dalšího už neřekl. Nikdo z nich netušil, že od něj slyší poslední slova.
Ranní výkřik, po kterém volal sanitku čtrnáctiletý kluk
Ed, starší z bratrů, se se svými vzpomínkami svěřil už před několika lety a podle vlastních slov má tu noc dodnes živě v paměti. Ráno ho probudil strašlivý křik. Křičela jeho matka, která byla v naprostém šoku a řekla mu, ať se nedívá do garáže. Čtrnáctiletý chlapec zákaz neposlechl a šel se podívat, co se stalo. To, co tam uviděl, ho podle jeho slov pronásleduje dodnes.
Ed nezpanikařil. Vrátil se za matkou a společně zavolali sanitku. Otci už pomoci nebylo.
Kdo u Speedových pořádal grilovačky a vymýšlel hry
Mladší Tommy celou dobu spal. Matka s Edem ho museli vzbudit a se slzami v očích mu oznámit, že táta je pryč. Všichni tři se pak objali. Smířit se s tím bylo těžké, protože podle synů držel rodinu pohromadě právě otec.
Gary Speed pořádal rodinná grilování, zval k sobě lidi, vyprávěl vtipy a organizoval hry. Synové ho popisují jako člověka, který si užíval společnost těch, které měl rád, a který miloval svou rodinu. O to víc je jeho smrt bolela. Zůstává po něm otázka bez odpovědi, protože žádný dopis nenechal a nic v jeho chování podle rodiny nenaznačovalo, co se chystá. Obraz otce, který svolával přátele na zahradu a bavil je vtipy, nedává ani po letech žádné vodítko k tomu, proč se k tomu kroku rozhodl.
Telefonát, na který Tommy po dobrém zápase pořád čeká
Tommy dnes sám hraje fotbal a otec mu chybí právě ve chvílích, kdy se mu na hřišti daří. „Někdy, když se mi povede dobrý zápas, chci se podívat na telefon a vidět, že mi volá táta, aby mi řekl, že jsem odvedl dobrou práci,“ popsal deníku The Mirror.
Jeho otec patřil k nejvýraznějším britským hráčům své generace. Profesionálně hrál 22 let a za tu dobu odehrál 841 zápasů v dresech pěti klubů. Vrcholem byl ligový titul, který v roce 1992 získal s Leedsem. Pak oblékal dresy Evertonu, Newcastlu, Boltonu a Sheffieldu United.
Za velšskou reprezentaci nastoupil v 85 zápasech. V roce 2010 se ujal jejího vedení jako trenér.