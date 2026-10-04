Továrna na autožárovky z Pabianic přečkala okupaci i socialismus. Pod americkým majitelem nevydržela ani dva roky

Od září 2026 rozdává syndik konkurzní podstaty společnosti Ultinon Motion Poland výpovědi 474 zaměstnancům. Pod tímhle jménem dnes běží závod v Pabianicích u Lodže, který víc než čtvrt století patřil Philipsu a jeho nástupnické firmě Lumileds. Celé propouštění má skončit do konce roku. Město tak přijde o továrnu, která svou první zásilku žárovek odeslala v září 1923.
Polam: přes dva tisíce lidí a export až do Československa
Podnik vznikl v roce 1921 jako společný polsko-německý projekt a vyrábět začal o dva roky později pod jménem Polska Żarówka OSRAM. Za války továrnu řídila německá správa. Po válce se výroba rozbíhala prakticky od nuly.
V Polské lidové republice nesl závod značku Polam a patřil k pilířům pabianického průmyslu. Na začátku sedmdesátých let v něm pracovalo kolem 2 290 lidí, tedy skoro pětkrát víc, než kolik jich teď dostává výpověď. Automobilové žárovky se tu vyráběly nejpozději od roku 1965. O šest let později k nim přibyla modernější dvouvláknová asymetrická žárovka do reflektorů.
Žárovky z Pabianic šly na export, mimo jiné do Československa, kam je dokládají záznamy z roku 1971. Zda některé z nich skončily přímo v sériově montovaných škodovkách, z otevřených zdrojů zjistit nejde. Spojení s českým trhem přetrvalo přes značku Philips Automotive, jejíž výrobky vznikaly zčásti právě tady. Český e-shop Philipsu je nabízí dodnes jako legální řešení pro silniční provoz a v oficiálním seznamu kompatibilních vozů uvádí i Škodu.
Ještě v roce 2023 tu nikdo neplánoval propouštět
Po roce 1989 prošel závod privatizací a v roce 1997 ho převzal nizozemský Philips. Zařadil ho do své celosvětové sítě výroby automobilového osvětlení. V roce 2015 Philips vyčlenil světelnou divizi do samostatné firmy Lumileds a Pabianice přešly s ní.
Firemní materiál Lumileds z roku 2023 uvádí v závodě průměrně 697 zaměstnanců a žádné plánované restrukturalizační kroky. V létě 2024 přesto Lumileds prodal celé podnikání s klasickými žárovkami a příslušenstvím americké skupině First Brands Group. Od srpna toho roku nese továrna jméno Ultinon Motion Poland a je to její třetí vlastník od privatizace.
Přes čtyřicet oslovených zájemců, žádná záchrana
Lumileds sám vysvětlil, proč se segmentu zbavuje. Automobilky přešly na LED a halogenové i další konvenční žárovky se přesunuly hlavně na trh náhradních dílů, tedy do výměn, oprav a starších vozů. Podle Lumileds tenhle byznys ztratil růstový potenciál.
Druhá příčina přišla rychle. Po převzetí se Ultinon Motion ocitl uprostřed finanční krize celé skupiny First Brands. Na podzim 2025, zhruba rok po akvizici, potřeboval nouzové financování. V únoru 2026 chybělo dalších přibližně 500 milionů korun a věřitelé odmítli pokračovat.
Stoletý závod tak nepadl na jednom špatném čtvrtletí. Dlouhé oslabování klasických žárovek se potkalo s krizí kapitálu u vlastníka. Dřívější otřesy továrna přečkávala s oporou: za socialismu jí stát zajišťoval odbyt, za Philipsu a Lumileds měla v zádech kapitál korporace. Pod First Brands nezůstala ani jedna z těch opor.
Následoval zrychlený prodej, při kterém bylo osloveno přes čtyřicet potenciálních kupců. Jejich zájem k záchraně nestačil. Insolvence postupně zasáhly firmy v Německu, Nizozemsku, Švédsku a Polsku. Lodžský soud vyhlásil na pabianický závod konkurz 15. července 2026. Od převzetí v srpnu 2024 tak neuběhly ani dva roky.
Kolik času mají propuštění na hledání nové práce
Syndik nahlásil hromadné propouštění úřadu práce v Pabianicích. Výpovědi se rozdávají od září 2026 a běží v nich tříměsíční výpovědní lhůta, celý proces má skončit do konce roku.
Úřad práce přišel za zaměstnanci přímo do areálu továrny. Vysvětlil jim, jak se registrovat, na jakou podporu v nezaměstnanosti mají nárok a jaké jsou možnosti rekvalifikačních kurzů a stáží. Mluvilo se i o penězích na rozjezd vlastního podnikání. Všechno jsou to běžné nástroje aktivní politiky zaměstnanosti a o mimořádném programu pro region zatím nepadla zmínka. Na jaře 2026 se nezaměstnanost v okrese Pabianice držela kolem 6,8 až 7 procent. Téměř pět set lidí, kteří přijdou na trh práce najednou, je pro okres citelný zásah.
Ředitelka místního úřadu práce oznámila, že požádá o dodatečné prostředky na školení.