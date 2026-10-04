Obytný box Coyot GT za necelých 140 tisíc se po výletu sundá a uloží do garáže. Utáhne ho i Fabia s litrovým motorem

Ke konci roku 2025 bylo v Česku registrováno přes 64 tisíc obytných vozidel a téměř 30 tisíc z nich tvořily obytné přívěsy. Kdo se k jejich majitelům chce přidat, naráží na několik překážek najednou. Minikaravan stojí už v základní výbavě výrazně přes sto tisíc korun a musí na vlastní technické prohlídky. Potřebuje místo na zahradě nebo v placené úschovně a u větších kusů řidiči nestačí základní oprávnění. Caravanbox Coyot GT ze Zlína tuhle sestavu rozkládá na dvě části. Obytný prostor tvoří samostatný box, který se položí na téměř libovolný přívěsný vozík a přichytí dvěma kurtami. Po návratu z výletu se box sundá a v garáži stojí na vlastních nohách.
Kolik stojí kompletní sestava připravená na první noc
První články o Coyotu GT pracovaly s cenou 127 050 Kč včetně DPH. Na webu výrobce dnes box stojí 139 900 Kč s DPH, tedy necelých 140 tisíc a o 12 850 korun víc než při uvedení. Kdo si zapamatoval původní číslo, musí počítat s novějším. I po zdražení box zůstává v cenovém pásmu, ve kterém se klasické minikaravany teprve rozjíždějí.
K ceně boxu je potřeba přičíst dvě položky. Vozík se kupuje zvlášť a výrobce jeho cenu odhaduje zhruba od 22 tisíc korun. Matrace do boxu vyjde přibližně na 3 500 korun. Kompletní sestava tak stojí kolem 165 tisíc korun a teprve tohle číslo má smysl porovnávat, protože bez vozíku se s boxem nikam nejede.
Proti klasickému minikaravanu vychází rozdíl velký. Caretta 1500 začíná v ceníku platném od ledna 2026 na 14 032 eurech, v přepočtu zhruba na 350 tisících korunách, a to bez příplatků. Celý Coyot GT i s vozíkem a matrací tedy stojí méně než polovinu základní Caretty.
Slib bez technické prohlídky platí jen napůl, vozík ji potřebuje
Výrobce staví na tom, že box nepotřebuje vlastní technickou prohlídku. Formálně to sedí, protože Coyot GT se vede jako věc převážená na vozíku, a nikoli jako registrované obytné vozidlo. Samotný vozík se ale technickým prohlídkám nevyhne. Jako přívěs kategorie O1 jde na první technickou prohlídku po šesti letech od registrace a pak každé čtyři roky. Ušetří tedy hlavně ten, kdo vozík už má a nemusí kvůli karavaningu registrovat nic nového. Kdo vozík kupuje spolu s boxem, vyřizuje stejnou administrativu jako u každého jiného přívěsu.
S řidičským oprávněním je to podobné. Skupina B dovoluje táhnout přípojné vozidlo s maximální přípustnou hmotností do 750 kilogramů. Box sám váží kolem 270 kilogramů, k tomu se přičítá vozík a případný náklad uložený pod boxem. Bez dalšího oprávnění se s Coyotem GT jezdit dá tehdy, když výpočet pro konkrétní vozík vyjde pod touto hranicí.
BESIP k tomu připomíná povinnost správně zajistit náklad. Box drží na vozíku jen dvě kurty, takže jejich stav a utažení patří k hlavním bezpečnostním prvkům celé soupravy.
Fabia s litrovým motorem zvládne až 800 kilogramů brzděného přívěsu
V článcích o Coyotu GT se jako důkaz nenáročnosti opakuje Škoda Fabia 1,0 MPI. Podle technických dat smí tahle motorizace táhnout brzděný přívěs do 800 kilogramů. Auto tak s brzděným vozíkem soupravu neomezuje, protože jeho limit leží nad hranicí, kterou určuje skupina B.
S nebrzděným vozíkem se počítá hůř. Fabia ho smí táhnout s hmotností 550 až 570 kilogramů. Po odečtení boxu tak na vozík a náklad zbývá zhruba 280 až 300 kilogramů. Formulace, že box utáhne jakékoliv auto, je proto zjednodušená. Kdo nemá tažné zařízení, musí si ho nechat namontovat, a majitel staršího auta s nízkým limitem pro přívěs musí počítat na kilogramy.
Rozhodující údaj najdete v technickém průkazu vlastního auta, reklamní text ho nenahradí. Zkontrolovat ho a případně dokoupit tažné zařízení je potřeba před objednávkou boxu.
Po sezoně do garáže: zlínský box sází na dvojí použití
Klasický karavan stojí většinu roku na jednom místě a čeká na sezonu. Coyot GT se po výletu sundá z vozíku a vozík se může vrátit k běžné práci. Vnější rozměry boxu jsou 250 × 125 × 125 centimetrů, takže se vejde do standardní garáže. Pro majitele vozíku z toho plyne, že kvůli karavaningu nepřibude na pozemku další přívěs, který bude většinu roku jen stát.
Uvnitř výrobce slibuje místo na spaní pro dva dospělé a jedno až dvě děti, kuchyňku, střešní okno, boční větrání a LED osvětlení. Je to vybavení pro přespání s tím nejnutnějším.
Evropský trh obytných vozidel zaznamenal v roce 2025 přes 215 tisíc nových registrací. Samotné karavany přitom meziročně klesly zhruba o 11 procent. Z těchto čísel nelze vyčíst, kam odešli kupci, kteří karavan nekoupili, takže úvaha o poptávce po lehčích a levnějších řešeních zůstává odhadem. Ve stejné podobě zatím obytný box na vozík v Česku nikdo jiný nenabízí.