Po Rumunsku projelo prvních 18 houfnic K9. V konvoji ale jel i obrněný stroj K12, o kterém zveřejněná smlouva mlčí

Kolonu zachytily kamery na rumunských silnicích 25. září 2026 a první záběry zveřejnil na síti X účet @DacianDracoMW3. Analytici serveru Defense Express pak techniku na videu spočítali a určili. Houfnice K9 doprovázelo dvanáct automatizovaných muničních vozidel K10 a jedno obrněné vyprošťovací vozidlo K12. Smlouva, ze které dodávka pochází, má hodnotu téměř 22 miliard korun a K12 v její veřejně známé skladbě nikde výslovně nefiguruje.
Jeřáb, naviják a 1 000 koní: k čemu Rumunsku poslouží K12
K12 stojí na stejném podvozku jako houfnice K9. Nese dvacetitunový jeřáb, integrovaný naviják a motor o výkonu 746 kW, tedy 1 000 koní. Jeho úkolem je táhnout, tlačit a zvedat poškozené stroje rodiny K9 přímo v poli. Rumunské dělostřelectvo tak dostává vlastní odtahovou službu postavenou na stejné platformě, jakou mají jeho houfnice.
V prezentaci, kterou Hanwha v říjnu 2025 připravila pro kanadskou dělostřeleckou asociaci, mělo K12 ještě status vozidla ve vývoji. Rumunský konvoj je proto zřejmě první veřejně zachycené nasazení K12 v reálném provozu mimo Jižní Koreu.
Podle tiskové zprávy Hanwha zahrnuje smlouva kromě houfnic a muničních vozidel také munici a blíže nespecifikovaná „podpůrná vozidla na pásech i kolech“. Pásové vyprošťovací vozidlo do této kategorie zapadá bez potíží, a právě to je nejprostší vysvětlení jeho přítomnosti v konvoji. Druhou možností je, že se skladba dodávky mezitím upravila a veřejně popsaná verze smlouvy změnu nezachytila. Pro spekulace o daru nebo o chybě v objednávce veřejné zdroje žádnou oporu nenabízejí.
Rumuni si vzali o třetinu víc muničních vozidel, než je standard
Rumunsko podepsalo smlouvu s jihokorejskou firmou Hanwha 9. července 2024. Objednalo 54 houfnic K9 Thunder, které v rumunské službě nesou označení K9 Tunet, a 36 muničních vozidel K10. První dodávka tedy pokrývá přesně třetinu objednaných houfnic.
Prospekt Hanwha počítá u standardního praporu s devíti vozidly K10 na osmnáct houfnic. V rumunském konvoji jich jelo dvanáct, tedy o třetinu víc. Stejný poměr platí i pro celou smlouvu: k 54 houfnicím by standardně stačilo 27 muničních vozidel a Rumunsko jich objednalo o devět víc. Jde o záměr, protože se drží od první dodávky až po celkový počet. Válka na Ukrajině, která trvá přes čtyři roky, ukázala, že dělostřelectvo bez rychlého zásobování municí rychle ztrácí smysl.
Nákup zároveň znamená, že rumunská armáda opouští postsovětský standard a přechází na natovskou ráži 155 mm. S ní přichází společná munice, propojitelné řídicí systémy a logistika slučitelná se spojenci. NATO ve svém materiálu z února 2026 označuje Rumunsko za uzlový bod aliančního odstrašení v černomořském prostoru. V Cincu sídlí francouzská bojová skupina a po opakovaném narušení vzdušného prostoru spojenců tu běží aktivita Eastern Sentry.
O kolik dál dostřelí německá PzH 2000 než korejská K9
K9 Thunder je pásová samohybná houfnice ráže 155 mm s hlavní o délce 52 ráží. S municí K307 dostřelí podle prospektu Hanwha přes 40 km a za minutu vypálí 6 až 8 ran. Na palubě veze 48 nábojů. Stroj váží přibližně 47 tun a po silnici jede až 67 km/h.
Německá PzH 2000 od firmy KNDS dostřelí podle typu munice až na 54 km, tedy zhruba o 14 km dál. Vystřelí až 10 ran za minutu a veze 60 střel. Ve všech třech parametrech má navrch. K9 je ovšem lehčí, výrobně dostupnější a mnohem víc rozšířená na exportních trzích. Rumunsko se nákupem stalo desátým uživatelem K9 na světě a šestým v rámci NATO, takže si pořídilo platformu, kterou provozují armády od Norska přes Polsko po Austrálii.
S polským Krabem sdílí K9 podvozek „stejného původu“, jak uvádí Huta Stalowa Wola. Korejský podvozek byl v minulosti upraven pro polský věžový systém a Krab má vlastní věž i elektroniku. Ruským protějškem je samohybná houfnice 2S19 Msta-S ráže 152 mm, která tvoří páteř ruského dělostřelectva. Spolehlivé ruské primární zdroje, se kterými by šlo její parametry přímo srovnat, chybějí.
Továrna v Petrești má lokalizovat až 80 % výroby K9 a K10
V únoru 2026 Hanwha slavnostně zahájila stavbu závodu H-ACE Europe v Petrești. Od roku 2027 se v něm mají houfnice K9 a muniční vozidla K10 montovat, integrovat a testovat. Cílem je lokalizace až 80 %. Hanwha výslovně počítá s tím, že Rumunsko bude výrobcem, prodejcem a potenciálním vývozcem.
Údaj o 80 % je horní hranice cíle, nikoli závazek. Rumunsko nicméně kupuje stroje i schopnost je samo stavět, opravovat a nabízet dalším spojencům. Ze smlouvy zbývají dodat dvě třetiny houfnic.
Česko volí jinou cestu. Pořizuje 62 kolových houfnic CAESAR 8×8 na podvozku Tatra, tedy víc kusů, než kolik jich objednalo Rumunsko, ovšem bez ambice stát se výrobním uzlem pro spojence. První české houfnice CAESAR dorazily v dubnu 2026. Všech 62 kusů má být v Česku do konce roku 2027.