Pilot „Ducha Kyjeva“ se stihl katapultovat, přesto zemřel. Velitel letky na MiGu-29 měl teprve 25 let

Stroj letěl podél fronty a útočil raketami i bombami na ruské pozice, když ho zasáhla nepřátelská raketa. Ukrajinské vzdušné síly oznámily pilotovu smrt na svém oficiálním kanálu na Telegramu ještě týž den. Neuvedly úsek fronty, typ rakety ani žádné taktické podrobnosti. Potvrdily jen to, že k zásahu došlo během aktivního bojového letu, tedy ve chvíli, kdy pilot plnil úkol.
Kapitánovi Mambetovovi bylo 25 let a už velel letce
Kapitán Mambetov velel letce ve 40. brigádě taktického letectva. Podle ukrajinského ministerstva obrany trvá samotná vysokoškolská vojenská příprava pilota čtyři roky. Na ni teprve navazuje operační výcvik a po něm bojové nasazení. Mambetov měl všechny tři stupně za sebou a k tomu velitelskou odpovědnost, a to ve věku, kdy jiní piloti teprve dokončují školu.
Většina okolností jeho smrti zůstává otevřená. Veřejně není doloženo, jestli raketu vypálil ruský letoun, nebo pozemní protiletadlový systém. Pilot se stihl katapultovat. Proč ho to nezachránilo, nikdo neuvedl. Mohlo selhat vybavení, mohl být zraněn už ve vzduchu, nebo mohl být fatální dopad. Žádnou z těchto možností zatím nepotvrdil ani nevyloučil žádný oficiální zdroj.
Legenda z roku 2022 je od srpna 2024 úředním jménem útvaru
V prvních týdnech ruské invaze v únoru 2022 obletěl svět příběh o ukrajinském pilotovi, který nad hlavním městem sestřeloval ruské stroje jeden za druhým. Vzdušné síly později upřesnily, že „Duch Kyjeva“ byl kolektivní obraz pilotů 40. brigády taktického letectva. Právě tato brigáda tehdy nebe nad Kyjevem skutečně bránila.
Za obranu metropole dostala brigáda ještě v roce 2022 vyznamenání „Za mužnost a odvahu“. Prezident Zelenskyj jí pak 24. srpna 2024 dekretem udělil oficiální čestný název „Duch Kyjeva“. Přezdívka z doby, kdy se o skutečných pilotech skoro nic nevědělo, se tak stala formálním označením bojového útvaru, ve kterém sloužil i kapitán Mambetov.
Oryx napočítal víc zničených MiGů-29, než kolik jich poslali spojenci
Před invazí mohla Ukrajina podle odhadu britského think-tanku RUSI nasadit přibližně 50 strojů MiG-29. Polsko pak oficiálně potvrdilo dodání 14 kusů a Slovensko dalších 13. Spojenci tak ukrajinské letectvo posílili o 27 letounů.
Databáze Oryx k začátku října 2026 eviduje 39 zničených ukrajinských MiGů-29. Doložené ztráty tedy dodávky ze sousedních zemí převyšují o dvanáct strojů. Oryx přitom započítá jen ztrátu, kterou dokládá fotografie nebo video, takže jeho číslo je spodní hranicí. Když se od zhruba 77 strojů, které Ukrajina měla k dispozici včetně darů, odečtou jen tyto potvrzené ztráty, zbude jich 38. Skutečný stav bude nižší. Při flotile v řádu několika desítek kusů znamená každý další sestřel znatelný úbytek bojové síly.
Zda Mambetovův stroj pocházel z polských, nebo slovenských dodávek, veřejné zdroje neuvádějí.
Proč na sovětských strojích Ukrajina létá i v éře F-16
Ukrajinské vzdušné síly opakovaně samy přiznaly, že MiG-29 je technologicky zastaralý. Nese převážně sovětskou výzbroj s omezeným dosahem, jeho avionika neodpovídá dnešním standardům a náhradních dílů ubývá. Mise na něm jsou podle velení pro piloty mimořádně riskantní. Létá dál, protože přechod na západní F-16 nejde udělat najednou.
Tehdejší generální tajemník NATO Jens Stoltenberg v únoru 2024 označil dodávky F-16 za „významný příspěvek“. Zároveň zdůraznil, že rozhoduje celý systém kolem letadla: výcvik pilotů a techniků, přísun náhradních dílů a vybudování údržby. Dokud tento systém nefunguje v plném rozsahu, nesou část bojové zátěže sovětské stroje a jejich posádky. Smrt pětadvacetiletého velitele letky proto Ukrajinu bolí víc než ztráta samotného draku. Identický letoun sice sežene těžko, ale pilota se čtyřmi roky školy, operačním výcvikem a bojovou praxí nenahradí dřív než za několik let.
Ukrajinské ministerstvo obrany na začátku roku 2026 oznámilo, že několik skupin pilotů dokončilo výcvik na moderních zahraničních letounech.