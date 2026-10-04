MPSV mění superdávku, od října posiluje podporu samoživitelů

MPSV mění superdávku, od října posiluje podporu samoživitelůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
MPSV mění superdávku, od října posiluje podporu samoživitelůZdroj: Pixabay
Článek byl publikován 04.10.2026 19:31
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