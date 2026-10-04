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MPSV mění superdávku, od října posiluje podporu samoživitelů

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Upravená pravidla superdávky platí od 1. října 2026. Nově se ochrana vztahuje také na samoživitele, kteří pečují o děti až do 15 let. Současně se jim příznivěji započítávají uznatelné náklady na bydlení. Změna má přinést vyšší ochranu přibližně 28 238 domácnostem.
MPSV mění superdávku, od října posiluje podporu samoživitelů

MPSV mění superdávku, od října posiluje podporu samoživitelů

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.10.2026 19:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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