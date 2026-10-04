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Gerasimov v lednu slavil dobytí železničního uzlu u Kupjansku. Ukrajinci ho drží i po sedmi měsících krvavých útoků

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Ruské velení během necelých dvou měsíců třikrát hlásilo úspěch u Kupjansku. Útočné jednotky, které měly ta hlášení dodatečně naplnit, za ně od zimy platí vysokými ztrátami.
Gerasimov v lednu slavil dobytí železničního uzlu u Kupjansku. Ukrajinci ho drží i po sedmi měsících krvavých útoků

Gerasimov v lednu slavil dobytí železničního uzlu u Kupjansku. Ukrajinci ho drží i po sedmi měsících krvavých útoků

Zdroj: Foto: ByrkaDenis - licence CC BY 4.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.10.2026 19:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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