Gerasimov v lednu slavil dobytí železničního uzlu u Kupjansku. Ukrajinci ho drží i po sedmi měsících krvavých útoků

Náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov oznámil 27. ledna 2026 „osvobození“ Kupjansku-Uzlového a dodal, že se už jen dočišťují jednotlivé čtvrti. Čtyři dny nato, 31. ledna, uvedla ukrajinská analytická platforma DeepState, že sídlo mají plně pod kontrolou ukrajinské síly. Ruské skupiny se do něj podle ní dostávaly jen občas a v malém počtu, podél železniční trati od Píščeného. Moskevské tvrzení odmítlo i Centrum pro boj s dezinformacemi, které působí při ukrajinské Radě národní bezpečnosti.
Proč nádraží u soutoku s Lozovatkou rozhoduje o desítkách kilometrů fronty
Kupjansk-Uzlovyj je železniční centrum celé kupjanské aglomerace. Podle Encyklopedie současné Ukrajiny se v něm sbíhá pět tratí, které vedou mimo jiné na Charkov, Svatove a Lyman. Celé sídlo vyrostlo kolem železnice a dodnes v něm stojí depa, seřaďovací nádraží a technické provozy. Pro armádu, která potřebuje přesouvat zásoby po charkovské části fronty, je to logistický uzel první kategorie.
Stejně důležitá je jeho poloha. Leží na levém, tedy východním břehu řeky Oskil, přímo v místě, kde se do ní vlévá Lozovatka. Oskil je levým přítokem Severního Donce a v kupjanském prostoru tvoří přirozenou obrannou linii. Dokud Ukrajina drží předmostí na levém břehu, chrání samotný Kupjansk a může zásobovat své pozice východně od řeky.
Boj o Kupjansk-Uzlovyj se proto vede i o břehy, mosty a předmostí. Na tomhle terénu se rozhoduje, kdo bude mít navrch na desítkách kilometrů fronty.
Od Gerasimova k 47. tankové divizi: kdo za hlášení odpovídá
Lednové oznámení mělo svou předehru. Už 1. prosince 2025 Gerasimov prohlásil, že ukrajinská skupina na levém břehu Oskilu je po údajném dobytí Kupjansku „zablokována“. O šest týdnů později, 16. ledna 2026, hlásil velitel skupiny vojsk „Západ“ Sergej Kuzovlev ministru obrany Andreji Belousovovi, že Kupjansk je pod ruskou kontrolou. Teprve potom přišla zpráva o Kupjansku-Uzlovém, kterou DeepState během čtyř dnů vyvrátil.
Odpovědnost jde po přímce od Putina přes Belousova a Gerasimova ke Kuzovlevovi a odtud k velitelům 47. tankové divize. Jakmile vrcholné velení veřejně oznámí hotový výsledek, nižší stupně jsou pod tlakem, aby situaci na zemi s hlášením srovnaly. Dělají to i za cenu opakovaných útoků s vysokými ztrátami. U Kupjansku tenhle mechanismus vede k tomu, že datum vítězství určuje štáb v Moskvě a vojáci se ho pak snaží zpětně splnit.
Americký Critical Threats Project popisuje stejný vzorec i u jiných ruských tvrzení, například kolem Kostjantynivky. Velení nahlásí nahoru úspěch, propaganda ho rozšíří, a když se ukáže, že terén nikdo nekontroluje, sektor z oficiální komunikace potichu zmizí.
153. tankový pluk utrpěl na jaře podle ukrajinského velení významné ztráty
Ukrajinské operační velení „Pivnič“ 25. dubna 2026 oznámilo, že 153. tankový pluk a jednotky 47. tankové divize utrpěly „významné ztráty“ na lidech i technice. Obě formace jsou nasazené právě na kupjanském směru. Kolik vojáků padlo nebo bylo zraněno, se v otevřených zdrojích neobjevilo. Slovo „jatka“ se proto nedá podložit konkrétním počtem. Podporuje ho způsob, jakým se o Kupjansk-Uzlovyj bojuje.
Ruské útoky tu nemají podobu velkého průlomu. Rusové opakovaně posílají malé infiltrační skupiny, které se snaží proniknout do zástavby, a ukrajinská obrana je průběžně likviduje při dočišťovacích akcích. Takový styl stojí útočníka mnoho životů a trvalý územní zisk mu nepřináší. Útočí přitom tanková divize a tankový pluk, tedy jednotky, od kterých velení čeká víc než od běžné pěchoty, a měsíc za měsícem se zastavují o připravenou obranu.
Analýza Critical Threats Project z 15. září 2026 uvádí, že Rusko v kupyanském směru dál útočilo, ale nepostoupilo. Ukrajinské protiútoky ho místy zatlačily zpět.
Kdyby uzel padl, Rusové by se dostali k přechodům přes Oskil
Ztráta Kupjansku-Uzlového by neukončila válku a neznamenala by ani zhroucení obrany v Charkovské oblasti. Pro Ukrajinu by to přesto byl citelný operační problém. Přišla by o levobřežní předmostí, zhoršilo by se zásobování jejích pozic u Oskilu a Rusko by získalo výhodnější výchozí pozici. Mohlo by se dostat k přechodům přes řeku a tlačit na Kupjansk z bezprostřední blízkosti.
Ruský cíl tedy vojenský smysl má. Slabé je to, co za něj Rusko platí. Pět tratí a předmostí na Oskilu stojí za to dobývat, jenže vyhlášení vítězství dopředu znamenalo, že každý další útok musí doložit něco, co už bylo oznámeno jako hotové. Od prosincového Gerasimovova prohlášení o „zablokované“ skupině se to nepodařilo ani jednou.
V polovině září 2026 drží Kupjansk-Uzlovyj stále Ukrajina. Od chvíle, kdy Gerasimov ohlásil jeho „osvobození“, do 15. září uplynulo sedm měsíců a devatenáct dní.