Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Oregano a rozmarýn prý chrání před cukrovkou a pomáhají hubnout. U dvou ze čtyř dalších slibů ale chybí potvrzení

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Středomořským bylinám se připisuje čištění cév, ochrana mozku i ničení rakovinných buněk. Prošli jsme jeden výčet jejich účinků a ukazujeme, které sliby nesou aspoň výhradu a které žádnou.
Oregano a rozmarýn prý chrání před cukrovkou a pomáhají hubnout. U dvou ze čtyř dalších slibů ale chybí potvrzení

Oregano a rozmarýn prý chrání před cukrovkou a pomáhají hubnout. U dvou ze čtyř dalších slibů ale chybí potvrzení

Zdroj: Foto: Arnoldus13 - licence CC BY-SA 3.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.10.2026 19:25

Reklama
Další články z Centrum Extra: Zdraví
Angínu můžete začít krotit z kuchyňské linky: jedlá soda a sůl v šálku vody, kloktání každé tři hodiny
Angínu můžete začít krotit z kuchyňské linky: jedlá soda a sůl v šálku vody, kloktání každé tři hodiny
Jedna minuta denně a každý prst za jiný orgán: podle čínské medicíny hlídá malíček ledviny a palec srdce s plícemi
Jedna minuta denně a každý prst za jiný orgán: podle čínské medicíny hlídá malíček ledviny a palec srdce s plícemi

Ukazováček na trávení, prsteníček na náladu. Tradiční čínská medicína dává každému prstu na ruce vlastní...

Bobkový list na bolavé nohy i vysoký cukr: z šesti slibovaných účinků mají dva otazník i podle vlastních zastánců
Bobkový list na bolavé nohy i vysoký cukr: z šesti slibovaných účinků mají dva otazník i podle vlastních zastánců

Bobkový list zná každý z polévek, omáček a dušeného masa. Kolem středomořské byliny se ale v poslední době...

Čaj vyžene krevní tlak výš než káva. Týká se to černého i zeleného, do normálu se hodnoty vrací až po hodině
Čaj vyžene krevní tlak výš než káva. Týká se to černého i zeleného, do normálu se hodnoty vrací až po hodině

Čaj má pověst nápoje, který zdraví prospívá. Rozsáhlá studie zveřejněná v databázi NCBI přitom ukazuje, že...

Srdce bije pod 60, nebo 90 a víc tepů za minutu? Kdy je arytmie neškodná a který její typ zabíjí nejčastěji
Srdce bije pod 60, nebo 90 a víc tepů za minutu? Kdy je arytmie neškodná a který její typ zabíjí nejčastěji

Zrychlený tep po sportu a porucha rytmu, při které člověk ztratí vědomí, spadají pod stejný lékařský pojem....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zdraví

Srozumitelné informace o zdraví, prevenci a každodenní péči o tělo. Témata zahrnují životosprávu, pohyb, spánek, běžné zdravotní potíže i nové poznatky z medicíny a výzkumu.

Všechny články tohoto autora →
Centrum Extra: Zdraví
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.