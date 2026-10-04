Oregano a rozmarýn prý chrání před cukrovkou a pomáhají hubnout. U dvou ze čtyř dalších slibů ale chybí potvrzení

Cukrovky 2. typu přibývá. Doporučení, které se odvolává na Rachael Link a její text na webu Healthline, za tím vidí sedavá zaměstnání a nezdravé stravování. Ochranu hledá hlavně v jídelníčku a mezi potravinami, které mají riziko nemoci snížit, staví rozmarýn a oregano na úplnou špičku. Obě byliny podle něj nabízejí víc než jen prevenci cukrovky.
Proč mají oregano a rozmarýn snižovat riziko cukrovky 2. typu
Při cukrovce 2. typu přestávají správně fungovat inzulínové receptory v buňkách. Tomuto stavu se říká inzulínová rezistence a jeho následky mohou být fatální. Za zásadní prevenci doporučení označuje dvě věci: vyřadit z jídelníčku zpracované a příliš tučné potraviny a každý den se aspoň trochu hýbat.
Oregano a rozmarýn k tomu mají přidat ještě silnější ochranu. Obě byliny podle textu podporují krevní oběh, čistí cévy a zpevňují jejich stěny. Tím mají snižovat riziko cukrovky i dalších onemocnění srdce a cév.
Popsaný mechanismus vede přes cévy a o hladině cukru v krvi se v textu nepíše nic. Pro představu, že by byliny mohly nahradit úpravu jídelníčku a denní pohyb, doporučení nedává žádnou oporu.
Slib štíhlejší postavy stojí na zrychleném metabolismu
Obě byliny jsou podle doporučení bohaté na antioxidanty. Ty mají chránit tělo před volnými radikály, které se hromadí hlavně při nezdravé stravě a dávají se do souvislosti s chronickými nemocemi, jako jsou rakovina a srdeční choroby.
Na antioxidantech stojí i tvrzení o hubnutí. Kromě podpory orgánů a čištění cév a tepen mají zrychlovat metabolismus, a proto je text označuje za pomocníka při shazování kil.
Kolik oregana nebo rozmarýnu by k tomu bylo potřeba a o kolik by se metabolismus zrychlil, doporučení neuvádí. Žádné číslo, ze kterého by šlo odhadnout přínos pro váhu, v něm není.
Ochrana mozku před demencí zatím čeká na potvrzení ve studiích
Látky v oreganu a rozmarýnu mají působit silně protizánětlivě a antibakteriálně. Pravidelná konzumace by tak měla chránit před plísňovými onemocněními, záněty v těle a chorobami, které způsobují paraziti. Podle textu ovšem odborníci dodávají, že tyto účinky musejí potvrdit další klinické studie.
Podobná výhrada platí pro mozek. Někteří odborníci naznačují, že obě byliny mohou prospívat kognitivnímu zdraví a výkonu mozku, hlavně u starších lidí. Látky z nich by podle textu dokonce mohly demenci léčit a předcházet jí i Alzheimerově chorobě.
Léčba demence je přitom nejodvážnější slib celého výčtu. I u něj text výslovně připouští, že ho musí potvrdit další studie.
Rakovina tlustého střeva: nejodvážnější slib bez jediné výhrady
Antioxidanty z obou bylin mají podle doporučení chránit tělo a orgány i před rakovinou, zejména tlustého střeva. Popsaný účinek je dvojí: ničit rakovinné buňky a obnovovat poškozené buňky těla.
Ze čtyř přínosů, které doporučení k prevenci cukrovky přidává, nese výhradu o chybějících studiích jen dvojice, tedy protizánětlivé účinky a ochrana mozku. U rakoviny, stejně jako u hubnutí a samotné cukrovky, taková zmínka chybí. Nejzávažnější nemoci tak dostávají nejsebejistější formulace, přestože pro ně text neuvádí žádnou studii ani číslo.
Chybí i praktická stránka, tedy jak často byliny jíst a v jakém množství. Doporučení mluví jen o častější a pravidelné konzumaci a radí přidávat oregano a rozmarýn k masu a do salátů, případně je jíst samotné.