Mladí Češi mění nápady v klimatická řešení. Program Re:generace vrcholí

Celoroční program Re:generace, za kterým stojí Plant-for-the-Planet Česko a studentský spolek Telperion, chce mladé lidi zapojit do řešení klimatických a environmentálních témat. První ročník odstartoval v lednu víkendovou akademií pro 80 účastníků ve věku od 14 do 18 let z celého Česka.
Přibližně dvě desítky z nich následně své nápady rozvinuly do konkrétních projektů. Vznikla například studentská setkání, osvětové akce, edukační materiály nebo lokální environmentální iniciativy.
Nadšení mladých doplnili zkušení mentoři
Důležitou součástí programu byla individuální podpora. Každý student získal mentora z řad odborníků z české i mezinárodní scény, mezi nimiž byli vědci, tvůrci popularizačního obsahu i zástupci neziskového sektoru. S jejich pomocí mohli účastníci své projekty průběžně rozvíjet a získávat zpětnou vazbu k jejich realizaci.
„Mladí lidé mají obrovské množství energie a nápadů, často jim ale chybí know-how, jak projekt správně strukturovat, získat na něj finance nebo jak oslovit veřejnost. V rámci Re:generace jsme každému mentee nabídli experta přímo z jeho oboru, se kterým mohl průběžně konzultovat a posouvat své myšlenky dál na základě reálné zpětné vazby,“ vysvětluje Šimon Michalčík, spoluautor programu z organizace Plant-for-the-Planet Česko.
Pět absolventů mentorské fáze navíc dostane možnost reprezentovat Česko na mezinárodním Plant-for-the-Planet Youth Summitu v Německu.
Mladí představí své projekty veřejnosti
Výsledky svého celoročního úsilí studenti představí v úterý 15. září v pražském Green Table by Veolia na Florenci. Akce je součástí Climate Week Prague a od 13 hodin se otevře také veřejnosti, učitelům, lektorům a rodinám s dětmi.
Odpolední program nabídne veletrh studentských projektů a workshopy, přednášku o obnově přírody, panelovou diskusi o přístupu mladé generace k ochraně klimatu a životního prostředí i promítání filmů studentů FAMU zaměřených na životní prostředí a udržitelnost. Vstup je zdarma, kvůli omezené kapacitě je ale nutná předchozí registrace.
Do programu se zapojil také Evropský klimatický pakt prostřednictvím svého ambasadora Jakuba Nekvasila, který je zároveň spoluautorem Re:generace.
„U mladých lidí často vidíme, že nechtějí zůstat jen u debaty o tom, co je špatně. Chtějí něco konkrétního dělat a hledají způsob, jak své nápady převést do praxe. Právě v tom vidím velký smysl jak programu Re:generace, tak Evropského klimatického paktu – propojovat aktivní lidi, dávat jim prostor a ukazovat, že změna může začínat i relativně malým projektem ve škole nebo ve vlastní komunitě,“ říká Jakub Nekvasil.
Re:generace hledá další účastníky
Pražské finále zároveň odstartuje přihlašování do druhého ročníku programu. Ten začne úvodní víkendovou akademií 5. a 6. prosince 2026 v Praze.
Program je určen středoškolákům, kteří se chtějí dozvědět více o obnově ekosystémů, získat praktické dovednosti a realizovat vlastní nápady za podpory zkušených mentorů.