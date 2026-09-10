ČNB podle Zamrazilové zatím sazby měnit nemusíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
ČNB podle Zamrazilové zatím sazby měnit nemusí
Červencový výsledek českého zahraničního obchodu byl meziročně horší o 5 miliard korun, jak vyplývá z údajů...
České stavebnictví v červenci pokračovalo v mírném růstu. Produkce se meziročně zvýšila o 1,8 %. K růstu...
Skupina FAST ČR, která provozuje maloobchodní síť PLANEO, získává společnost NTSUP. Akvizicí posílí vlastní...
Od začátku roku 2027 bude v Česku platit vyšší minimální mzda. Místo současných 22 400 Kč dosáhne 24 900 Kč...
Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...Všechny články tohoto autora →