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ČNB podle Zamrazilové zatím sazby měnit nemusí

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Současná situace v české ekonomice podle viceguvernérky ČNB Evy Zamrazilové zatím nevytváří silný důvod ke změně úrokových sazeb. Měnová politika by tak měla zůstat mírně restriktivní. Při dalších rozhodnutích bude bankovní rada zohledňovat nově příchozí údaje i listopadovou prognózu.
ČNB podle Zamrazilové zatím sazby měnit nemusí

ČNB podle Zamrazilové zatím sazby měnit nemusí

Zdroj: Jiří Komárek
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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