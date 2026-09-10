Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

35 000 dronů, zničený Su-30. Kyjev shrnul srpnovou bilanci

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ukrajinské ozbrojené síly v srpnu 2026 zasáhly rekordní počet ruských vícerotorových dronů a zároveň rozšířily geografický záběr úderů v oblasti Černého moře. Vyplývá to z měsíčních výsledků programu ePoints, který zveřejnilo ukrajinské ministerstvo obrany.
35 000 dronů, zničený Su-30. Kyjev shrnul srpnovou bilanci

35 000 dronů, zničený Su-30. Kyjev shrnul srpnovou bilanci

Zdroj: Wikimedia Commons, ArmyInform
Reklama
Další články z Trade-off
ČNB podle Zamrazilové zatím sazby měnit nemusí
ČNB podle Zamrazilové zatím sazby měnit nemusí
KOMENTÁŘ: Domácnosti propadají sítem Nové zelené úsporám. Co vše se změnilo?
KOMENTÁŘ: Domácnosti propadají sítem Nové zelené úsporám. Co vše se změnilo?

Nová zelená úsporám (NZÚ) se v roce 2026 výrazně změnila. Z programu postaveného na dotacích se stále více...

Dovoz do ČR rostl rychleji než vývoz: Zahraniční obchod hlásí schodek
Dovoz do ČR rostl rychleji než vývoz: Zahraniční obchod hlásí schodek

Červencový výsledek českého zahraničního obchodu byl meziročně horší o 5 miliard korun, jak vyplývá z údajů...

Stavebnictví v ČR v červenci rostlo, přibylo zahájených i dokončených bytů
Stavebnictví v ČR v červenci rostlo, přibylo zahájených i dokončených bytů

České stavebnictví v červenci pokračovalo v mírném růstu. Produkce se meziročně zvýšila o 1,8 %. K růstu...

Od nákupu po instalaci. FAST posiluje služby PLANEO v Česku i na Slovensku
Od nákupu po instalaci. FAST posiluje služby PLANEO v Česku i na Slovensku

Skupina FAST ČR, která provozuje maloobchodní síť PLANEO, získává společnost NTSUP. Akvizicí posílí vlastní...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

Všechny články tohoto autora →
Trade-off
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.