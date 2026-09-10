35 000 dronů, zničený Su-30. Kyjev shrnul srpnovou bilanci

Rekord ve zničených dronech
Podle programu ePoints dosáhly obranné síly v srpnu silných výsledků napříč několika kategoriemi cílů. Zasáhly bezmála 24 000 ruských vícerotorových dronů, což je nejvyšší hodnota od zavedení programu, a dále více než 35 000 dronů s pevnými křídly. Mezi zasaženými cíli vyšší hodnoty ministerstvo uvádí stíhací letoun Su‑30, letoun L‑39 Albatros a bitevní vrtulník Ka‑52 Alligator. Program rovněž potvrdil, že za uplynulý měsíc bylo zabito nebo zraněno 30 246 ruských vojáků. Každý výsledek je podle ministerstva zaznamenán na videu v bojovém systému DELTA a ověřen Fondem pro rozvoj inovací ministerstva digitální transformace Ukrajiny.
Údaje pocházejí výhradně z ukrajinských vojenských zdrojů a nelze je nezávisle ověřit, ruská strana své ztráty dlouhodobě nezveřejňuje.
Údery se přesouvají k Černému moři
Výrazným rysem srpna byl posun těžiště námořních úderů. Zatímco dříve připadala významná část cílů na Azovské moře, aktivita obranných sil se podle ministerstva stále více přesouvá do Černého moře, konkrétně do oblastí kolem Novorossijsku a Soči. Ukrajinské síly podle svého sdělení nadále způsobují ztráty i přesto, že se protivník snaží lépe zabezpečit svou logistiku, spojení a velení.
Zásahy do hloubky ruského týlu
Ukrajinské bezpilotní systémy podle ministerstva nutí protivníka přehodnotit ochranu logistiky a klíčových objektů v týlu a hledat nové způsoby, jak čelit platformám využívajícím ke spojení družicovou síť Starlink. Obranné síly přitom systematicky zasahují cíle v hloubce přes 20 km, podél hlavních tras pro přesun živé síly, techniky a munice. To má protivníka nutit k reorganizaci zásobování a k přesunu sil a prostředků dále od obvyklých míst rozmístění. Podle dříve zveřejněných dat z bojového systému DELTA způsobí každý vynaložený dolar úderů Rusku ztráty ve výši téměř pěti dolarů.
Dron Dovbush T40 s dosahem až na Sibiř
Ministerstvo již dříve oznámilo kodifikaci ukrajinského bezpilotního systému Dovbush T40, multifunkčního stroje strategické úrovně určeného pro hloubkový průzkum, korekci palby a přesné údery na cíle ve velké vzdálenosti od linie dotyku. Letoun má rozpětí křídel téměř pět metrů, ve vzduchu vydrží přes 24 hodin a jeho dolet podle ministerstva umožňuje zasáhnout cíle za Uralem i na ruské Sibiři. Mezi uváděné přednosti patří velmi nízká radarová stopa, výkonný motor s elektronickým vstřikováním paliva, možnost jednosměrných (kamikaze) misí i shozu munice a odolnost vůči prostředkům elektronického boje. Výrobcem je ukrajinská firma se zkušenostmi v oboru. Její předchozí typy Dovbush T20 a Kotyhoroshko jsou nasazeny od roku 2022 a právě z T20 vznikla dalekonosnější a výkonnější varianta T40. Od začátku roku 2026 ministerstvo podle svých údajů kodifikovalo a schválilo k použití 413 bezpilotních systémů, takřka výhradně ukrajinské výroby.