Dovoz do ČR rostl rychleji než vývoz: Zahraniční obchod hlásí schodekPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Dovoz do ČR rostl rychleji než vývoz: Zahraniční obchod hlásí schodek
Skupina FAST ČR, která provozuje maloobchodní síť PLANEO, získává společnost NTSUP. Akvizicí posílí vlastní...
Od začátku roku 2027 bude v Česku platit vyšší minimální mzda. Místo současných 22 400 Kč dosáhne 24 900 Kč...
Ukrajinské ministerstvo obrany zveřejnilo bilanci srpnových úderů hluboko do ruského vnitrozemí. Podle...
Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) vzrostla průmyslová produkce v Česku v červenci 2026 meziročně o...
Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...Všechny články tohoto autora →