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Meteorologové mají špatné zprávy: Do Evropy se vrací extrémní teploty. Nejhorší budou tyto dny

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Po rekordně horkém létě přichází další vedra. Meteorologické modely naznačují až 40 °C na jihu Evropy a tropické teploty i v Česku.
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Zdroj: Fotografie: Magnific
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