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Bezdomovci se přes noc otočil život o 360 stupňů. Sázka, o které sám nevěděl, mu zajistila 1 400 000 Kč

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Dennívýzva
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Během posledních let potkala muže z Nového Zélandu řada nešťastných událostí. Jejich důsledkem musel přespávat v garáži. To vše se však nečekaně otočilo.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: JiriMatejicek / Creative Commons / Attribution-Share Alike 3.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...

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