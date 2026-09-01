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Nejdříve chtěl policista řidiče stíhat za rychlost. Pak se podíval do auta a okamžitě pochopil oč tu běží. To se v Česku ještě nestalo

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Dennívýzva
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Práce policisty si vyžaduje mnoho flexibility. Musí být připraven na různé situace, které během jeho služby mohou nastat. Jeden policista z Polska se zachoval ukázkově. Policista si všiml, že osobní auto projíždí obcí velkou rychlostí. [...]...
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Zdroj: Fotografie: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...

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