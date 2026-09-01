Podle nové předpovědi nás čekají další extrémy: Meteorologové varují před teplotami, které v Česku dlouho nebyly

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Podle nové předpovědi nás čekají další extrémy: Meteorologové varují před teplotami, které v Česku dlouho nebylyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Španělsko čekají extrémní vedra. Teploty mohou překročit 40 °C, meteorologové upozorňují také na možnost silných bouřek.
Slunce
Zdroj: Fotografie: Pexels
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