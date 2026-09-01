Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Stará past na klíšťata: Nikdy vás, děti, ani psa nekousnou. Před jejich útokem ochrání síla přírody a zdravý rozum

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Období útoků klíšťat nastalo a je potřeba najít účinná řešení, jak se před kousnutím drobného hmyzu chránit. V tomto případě nejvíce pomohou mravenci, jichž se klíšťata bojí nejvíce.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Reklama
Další články z Světkreativity
Podle nové předpovědi nás čekají další extrémy: Meteorologové varují před teplotami, které v Česku dlouho nebyly
Podle nové předpovědi nás čekají další extrémy: Meteorologové varují před teplotami, které v Česku dlouho nebyly
Nejdříve chtěl policista řidiče stíhat za rychlost. Pak se podíval do auta a okamžitě pochopil oč tu běží. To se v Česku ještě nestalo
Nejdříve chtěl policista řidiče stíhat za rychlost. Pak se podíval do auta a okamžitě pochopil oč tu běží. To se v Česku ještě nestalo

Práce policisty si vyžaduje mnoho flexibility. Musí být připraven na různé situace, které během jeho služby...

Bezdomovci se přes noc otočil život o 360 stupňů. Sázka, o které sám nevěděl, mu zajistila 1 400 000 Kč
Bezdomovci se přes noc otočil život o 360 stupňů. Sázka, o které sám nevěděl, mu zajistila 1 400 000 Kč

Během posledních let potkala muže z Nového Zélandu řada nešťastných událostí. Jejich důsledkem musel...

I lékaři jsou jen lidé. Tahle fatální chyba však způsobila mladé dívce ohrožení na životě. Matka varuje před chováním nemocnice
I lékaři jsou jen lidé. Tahle fatální chyba však způsobila mladé dívce ohrožení na životě. Matka varuje před chováním nemocnice

Na pohotovosti se jednoho dne objevila mladá dívka s tím, že jí bolí hlava. Lékař ji po vyšetření poslal...

Proč do pračky před praním přidat trochu pepře. Výsledek vás zcela jistě překvapí
Proč do pračky před praním přidat trochu pepře. Výsledek vás zcela jistě překvapí

V dnešní době je praní v pračce zcela běžná záležitost. Je to snadné, zvládne to každý. Ne každý ale...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...

Všechny články tohoto autora →
Světkreativity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.