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Štěpán Kozub podrobil české školství drsné kritice: Jeho postoj k fyzickém napadání zarazil veřejnost

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Štěpán Kozub v novém podcastu mluvil o škole, šikaně i fyzických trestech, které sám zažil. Jeho kritika je víc než jasná.
Fotografie Štěpána Kozuba

Fotografie Štěpána Kozuba

Zdroj: Foto: NextFoto, Štěpán Kozub na premiéře filmu Zahradníkův rok
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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