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Rozchodnice růžová: Adaptogen pro zvládání stresu

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Moderní životní tempo klade na naši psychiku i tělo obrovské nároky. Dlouhodobý stres vedoucí k chronické únavě nebo syndromu vyhoření je čím dál častějším problémem. Místo návykových stimulantů nabízí příroda řešení v podobě takzvaných adaptogenů. Mezi nimi vyniká rozchodnice růžová, horská bylina, kterou pro její mimořádné účinky využívali již starověcí pracovníci i severské národy.
Pink sedum blossoms in dense clusters atop green succulent stems and leaves.

Pink sedum blossoms in dense clusters atop green succulent stems and leaves.

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

Magazín zaměřený na to, jak pečovat o tělo i duši. Nabízí články o zdravé výživě, cvičení, prevenci nemocí a přírodních metodách podpory imunity. Nechybí ani rady pro duševní pohodu, tipy na relaxační techniky a inspirace pro aktivní životní styl. Vedle odborných informací tu najdete i praktické...

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