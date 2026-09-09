Řidiče na D1 může čekat tříletá zkouška. Omezení má zasáhnout 25 kilometrů dálnice najednouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Řidiče na D1 může čekat tříletá zkouška. Omezení má zasáhnout 25 kilometrů dálnice najednou
Mobilní telefon v ruce při přecházení silnice je běžný obrázek, který by se ale mohl některým turistům...
Najít v některých částech Prahy volné místo k zaparkování se mění v každodenní boj. Čísla ukazují, proč je...
Počasí v Česku se během několika desítek hodin výrazně promění. Zatímco v úterý se teploty dostanou až ke...
Práce pokojské bývá spojována spíše s nízkými výdělky. V luxusních švýcarských hotelech ale vypadají částky...
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