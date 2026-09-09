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Řidiče na D1 může čekat tříletá zkouška. Omezení má zasáhnout 25 kilometrů dálnice najednou

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Dálnici D1 v okolí Brna čeká další zásadní proměna. Silničáři zvažují, že místo řady menších stavebních akcí omezí velkou část důležitého tahu najednou. Řidiči by se tak mohli s komplikacemi potýkat dva až tři roky.
Řidiče na D1 může čekat tříletá zkouška. Omezení má zasáhnout 25 kilometrů dálnice najednou

Řidiče na D1 může čekat tříletá zkouška. Omezení má zasáhnout 25 kilometrů dálnice najednou

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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