Letadlo místo Londýna přistálo ve Frankfurtu. 67 lidí nepustili z letadla

Letadlo místo Londýna přistálo ve Frankfurtu. 67 lidí nepustili z letadlaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Let do Londýna skončil nečekaně ve Frankfurtu. 67 cestujících teď nesmí opustit letiště.
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